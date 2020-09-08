Öğrencisini kurtarmak isterken boğulan cami imamı son yolculuğuna uğurlandı
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Öğrencisini kurtarmak isterken boğulan cami imamı son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki öğrencisini kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren cami imamı ve hafız eğitmeni Mehmet Çıtak'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

08.09.2020 17:35 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:40

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki öğrencisini kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren cami imamı ve hafız eğitmeni Mehmet Çıtak'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Çıtak'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Çıtak'ın bir yıldır görev yaptığı kent merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Çorum'daki farklı camilerde yaklaşık 15 yıldır imam vazifesinde bulunan ve sahip olduğu mesleki donanım ve başarıları nedeniyle bir süre önce il müftülüğü tarafından Hayrettin Karaman Proje İmam Hatip Okulunda hafızlık eğitmeni pozisyonunda görevlendirilen Çıtak'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü.

İl Müftü Vekili Adem Aygül tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Çıtak'ın cenazesi, doğum yeri olan merkeze bağlı Güzelyurt köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Çıtak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada Çıtak'ın, kurtarmak için denize atladığı boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki öğrencisi Muharrem Ateş'in tedavisi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ateş'in, kısa süre içerisinde taburcu edileceği belirtildi.

Çorum'dan hafızlık sınavı için dün Samsun'un Atakum ilçesine giden cami imamı ve hafız eğitmeni Mehmet Çıtak, sınavdan sonra serinlemek için denize giren öğrencisi Muharrem Ateş'in, suda boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine denize atlamış, cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Çıtak ve Ateş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastaneye kaldırılmıştı.

Üç çocuk babası Çıtak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Öğrencisini kurtarmak isterken boğulan cami imamı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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