Öğrencisini döven öğretmene 'iyi hal indirim'li 10 ay hapis cezası

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y. (40), duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi gerekçe gösterilerek iyi hal indirimiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, okul müdürü Ramazan Duman hakkında da 'suç delillerini gizleme, yok etme ve karartma' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

?Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin, "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu erkek öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Duruşmanın ardından şikayetçi ailenin avukatı Ali Oğuz Şahin, "Sanık hakkında 10 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek ertelenmiş oldu. Bu karara, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi yoluyla itiraz edeceğiz. İtirazlarımızın sonucu bekleyeceğiz. Mahkeme, alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza verdi. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunacağız. ve kararı hep birlikte göreceğiz" dedi.