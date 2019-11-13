Öğrencilerin Atatürk posterinin önünde eğilmesine MEB'den soruşturma
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Öğrencilerin Atatürk posterinin önünde eğilmesine MEB'den soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

13.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:01
Öğrencilerin Atatürk posterinin önünde eğilmesine MEB'den soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (), bir okulda düzenlenen Gazi 'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.


10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında çocukların şiir okuyarak Atatürk posterinin önünde eğilmesini gösteren videonun sosyal medyada tepki yaratması sonrası MEB'den açıklama geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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