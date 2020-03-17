Öğrencileri Çanakkale'de cepheye giden okullarının tarihiyle gurur duyuyorlar
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Kastamonu, Çanakkale, Güncel

Öğrencileri Çanakkale'de cepheye giden okullarının tarihiyle gurur duyuyorlar

Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesinin öğrencileri, Çanakkale Savaşı'nda tüm öğrencileri cepheye gittiği için 4 yıl mezun vermeyen okullarının tarihiyle gurur duyuyor.

17.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:13
Öğrencileri Çanakkale'de cepheye giden okullarının tarihiyle gurur duyuyorlar

Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesinin öğrencileri, Çanakkale Savaşı'nda tüm öğrencileri cepheye gittiği için 4 yıl mezun vermeyen okullarının tarihiyle gurur duyuyor.

Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla açılan lise, 1963'ten sonra Abdurrahmanpaşa Lisesi ismiyle hizmet vermeye devam etti.

Çanakkale Savaşı'na 120 öğrencisi ve 6 öğretmeni katılan Abdurrahmanpaşa Lisesinde, bu öğrencilerin isimleri ile savaştan dönenlerin silah, üniforma ve malzemelerinin bulunduğu köşe yer alıyor.

Lise Müdürü Birol Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisenin bugüne kadar 15 binin üzerinde mezun verdiğini söyledi.

Okulun ülkenin önemli kademelerinde görev yapan çok sayıda mezun verdiğini dile getiren Yılmaz, "Mazisi şan ve şereflerle dolu okulumuz, bugüne kadar bakan, milletvekili ve akademisyen başta olmak üzere ülkenin çeşitli kademelerinde yer alan çok sayıda mezun vermiştir." dedi.

- "Okul kütüğü Genelkurmayın arşivleriyle eşleşiyor"

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kastamonu hiç işgal altına alınmamış olmasına rağmen 1914-1918'de okulumuz öğrencilerinin hepsi vatan savunması için cepheye koşmuştur. O dönem 6 öğretmenimizin de cepheye gittiği tespit edilmiştir. Bu konuda okul kütüğü ile Genelkurmay Başkanlığının arşivleri eşleşmektedir. Bu yıllar arasında arşivimizi incelediğimizde, hiç mezun vermediği tespit edilmiştir. Bu durum bizim için hem gurur verici hem de hüzünlüdür."

Şu anda okulun 511 öğrenci ve 37 öğretmenle eğitim öğretime devam ettiğini kaydeden Yılmaz, okulda büyük bir müze ile 30 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin yer aldığını dile getirdi.

"Bizler de onlar gibi fedakarlık yapmaya hazırız"

Öğrencilerden Muhammed İkbal ise okulunun tarihiyle gurur duyduğunu kaydederek, "Bu okulun öğrencileri, o tarihte mezun olduktan sonra ülkenin yönetiminde önemli yerlere geleceklerini bildikleri halde vatan için okullarını bırakıp seve seve cepheye koşup şehit olmuş. Bugün de ülkemiz bir ateş çemberi içinde. O ecdadın torunları olarak bizler de onlar gibi fedakarlık yapmaya hazırız." diye konuştu.

Işıl Beyza Bala da çok özel ve köklü bir lisede okuduklarının farkında olduklarını belirterek, "Bir dönem buranın öğrencileri cephede şehit düşmüş. Bu her okulun tarihinde olan bir durum değil. O nedenle biz çok farklı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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