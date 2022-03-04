Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti

Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenciler, ellerindeki dövizlerle sokak sokak yürüyerek sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenciler, ellerindeki dövizlerle sokak sokak yürüyerek sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti.

Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Yeşilay Haftasında sigara ve alkol bağımlılığına ilginç bir etkinlikle dikkat çekti. Toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak isteyen öğrenci ve öğretmenler ellerine aldıkları bilgilendirici dövizler ilçede sokak sokak gezerek, "Sağlıklı yaşam için hareket et" sloganları attı.

Yürüyüş sırasında Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekipleri yol güvenliğini sağladılar. Öğrenciler vatandaşlara alkol ve sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu broşürler dağıttı. - ÇORUM

Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti

Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Sigara, Kargı, Çorum, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title