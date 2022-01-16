Öğrenciler "Pele" isimli sokak köpeğiyle derse girip oyunlar oynuyor

Edirne'de öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla sahiplenilen ve "Pele" adı verilen sokak köpeği, okulda öğrencilerin maskotu oldu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla sahiplenilen ve "Pele" adı verilen sokak köpeği, okulda öğrencilerin maskotu oldu.

Mithatpaşa Ortaokulu idarecileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehir Gönüllüleri Vakfının "Sevimli Dostlarımız 22 Projesi" kapsamında bir sokak köpeği sahiplendi.

Aşı ve bakımları yapıldıktan sonra okula teslim edilen, top oynamayı çok sevdiği için öğrencilerin "Pele" adını verdiği köpek, okulun adeta maskotu haline geldi. Zaman zaman sınıflara da giren "Pele", ders aralarında okul bahçesinde çocuklarla oynuyor.

-"Bazen derslere girip bize eşlik ediyor"

Öğrenci Muhammet Ali Kısaç, AA muhabirine, "Pele"yi çok sevdiklerini ve boş zamanlarında sürekli onunla oynadıklarını söyledi.

Daha önce sokak köpeklerinden korktuğunu, "Pele" sayesinde korkusunu aştığını anlatan Kısaç, "Onu çok seviyoruz, o da bazen derslere girip bize eşlik ediyor. Ona yemek, su veriyoruz." dedi.

Kısaç, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının aç kaldığını, herkesin evinin önüne bir kap yemek ve su koyması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerden Ahmet Furkan Çapa ise "Pele" ile oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını, köpeği her gün görebilmek için okula daha heyecanlı geldiklerini anlattı.

Okuldaki tüm öğrencilerin "Pele"yi çok sevdiğini belirten Çapa, köpeklerin çok sadık ve sevimli hayvanlar olduğunu vurguladı.