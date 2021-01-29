Öğrenciler kurslardaki yüz yüze eğitimden memnun

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklama sonrasında, 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başladı. İzmir'de pazartesi günü eğitime başlayan özel bir eğitim kursunda da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun ders işleniyor. Öğrenciler ve öğretmenler, yüz yüze eğitime geçişten memnun olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklama sonrasında, 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başladı. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan özel bir eğitim merkezinde de bir süredir internet üzerinden eğitime devam eden öğrenciler pazartesi gününden itibaren derslere gelmeye başladı. Kapıda ateşi ölçülen öğrenciler, HES kodlarını göstererek kurs merkezine giriş yapıyor. Sınıflarda tekli sıralarda oturan öğrenciler, sosyal mesafe ve hijyene uyarak eğitim görüyor. Her gün saat 09.00'da başlayan dersler, 13.50'de sona eriyor. Eğitim kursunun müdür yardımcısı Halit Aktaş, "Yüz yüze eğitime geçmek bizim için daha avantajlı oldu. Hem öğrencilerimizi daha iyi tanıma hem de eğitim sürecinde daha verimli olabilme açısından yararlı oldu. Yüz yüze eğitime öğrencilerin de hasret kaldığını gördük. Kurumumuzda gerekli hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyum sağlıyoruz. Sıralar her teneffüste dezenfekte ediliyor. Derslerimizde yüzde 99 doluluk var. Sadece şehir dışında olanlar fazla katılım gösteremedi. Öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimle birlikte canla başla çalışmaya devam ediyor" dedi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DAHA ÇOK ODAKLANIYORUM'Yüz yüze eğitimi hasretle beklediğini söyleyen Derya İşcan, özel bir belgeyle dışarı çıkıp kursa geldiklerini anlatıp, "Sayısal öğrencisiyim. Benim için online eğitimin dezavantajları vardı. Yüz yüze eğitim taraftarıyım. Uzaktan eğitimde kopukluk olabiliyordu, dağılıyordum. Yüz yüze eğitimde, odak tek bir alanda oluyor. Sınıftaki ders ortamı hoşuma gidiyor. Üniversite sınavına da uzun bir süre kalmadı. Ne kadar erken başlarsak benim için o kadar iyiydi. Daha önce de açılmasını istiyordum ama pandemi nedeniyle süreç uzadı. Umarım tekrar kapanmaz kurslar. Çünkü benim derslerimi çok etkiliyor. Maskemi gün içinde iki kere değiştiriyorum. Kursa geldiğimde hemen ellerimi yıkıyorum. Dersler bittikten sonra da 17.00'ye kadar kursun kütüphanesinde ders çalışıyorum. Çünkü eve gittiğimde direkt dinlenme moduna giriyorum. Burada herkes ders çalıştığı için motive oluyorum" dedi.'ÖĞRETMENLERLE İYİ İLETİŞİM KURABİLİYORUZ'

Lise son sınıf öğrencisi Tuna Büyükduru, "Yüz yüze eğitim güzel geçiyor. Mesafeye uyarak dersleri işliyoruz. Online eğitimi de seviyordum. Yüz yüze eğitimden de memnunum. Sınıflarda derse girdiğimizde daha kolay odaklanıyoruz. Çünkü evde olduğumuzda konsantremiz dağılabiliyor. Burada öğretmenlerle daha iyi iletişim kurabiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU