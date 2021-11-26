KOZAN, ADANA (Habermetre) - Öğrenciler istedi, başkan saatler içinde çocuklar için ekipleri seferber etti

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Kozan ilçe merkezine 75 kilometre uzaklıkta olan Kapıkaya mahallesini ziyareti sırasında öğrencilerin oyun guruplarının bozuk ve kırılmış olduğunu söylemleri üzerine Başkan Özgan, çocuklar için talebini çocukların mutlu ve sağlıklı parklarda oynaması için saatler içinde onararak köy muhtarına teslim etti.

Kozan'ın en uzak kırsal mahallesinden olan Kapıkaya mahallesinde vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya gelen Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kırsal mahallerdeki eksiklikleri yerinde tespit ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Kapıkaya ilkokulunun parkında bulunan salıncak ve tahterevallinin kırık olduğunu ve çocuklarının oyun alanın sağlıklı bir şekilde aktarması üzerine Belediye Başkanı Kazım Özgan sorunu saatler içinde çözerek kameralar önünde sözünü yerine getirdi. Kozan Belediye Park bahçe ekiplerine talimat vererek ilçenin kırsal mahallerinde kış önce vatandaşların eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Kapıkaya mahalle Muhtarı Benan Oğul Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan'a verdiği sözü tuttuğu için teşekkür etti.

Kapıkaya İlkokul öğrencileri köydeki oyuncaklar kırık olduğu için parkta oynayamadıklarını ifade ederek oyuncakların tamiratı için Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a teşekkür ettiler.

26. 11. 2021

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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