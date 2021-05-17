Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime başladı
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Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime başladı

İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN - Haberler | Güncel

Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime başladı Nevşehir'de okul öncesi, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte okulöncesi, 8 ve 12.

Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime başladı

Nevşehir'de okul öncesi, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte okulöncesi, 8 ve 12. sınıflar 20 günün ardından yüz yüze eğitime yeniden başladı.

Türkiye'de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanma sürecinin ardında öğrenciler yeniden okullarına kavuştu. Nevşehir'de okulöncesi, 8 ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlarken diğer ara sınıflarda ise uzaktan eğitime devam ediliyor.

Özel Kardelen Koleji'nde yüz yüze eğitime başlayan anaokulu, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin mutlulukları gözlerinden okunurken Kardelen İlköğretim Okul Müdürü Burhan Kaynar 20 günlük aranın ardından yeniden yüz yüze eğitime başladıklarını ifade etti. Kaynar, "Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatlar doğrultusunda pandemi kuralları çerçevesinde 20 gün sonra okulöncesi ve 8.sınıflarımızda tekrar yüz yüze eğitimlerimize başladık. Çocuklarımızı okullarımızda gördüğümüz için çok mutluyuz. 8.sınıflarımız için LGS sınav hazırlıklarına devam ediyoruz. Malum biliyorsunuz 6 Haziran tarihinde LGS sınavı yapılacak. Yine pandemi kurallarına göre, sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene uyarak öğrencilerimizi 6 Haziran tarihine en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Okulöncesinde biliyorsunuz eğitimi ilk basamağı orada başlıyor. Aynı şekilde etkinliklerimiz ve eğitimlerimiz ile çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime başladı
Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime başladı
Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime başladı
Öğrenciler 20 gün sonra yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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