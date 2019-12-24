: Oğlunun intiharıyla sarsılan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu

24.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:02

Yaklaşık 2 yıl önce oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın intiharıyla sarsılan eski Başbakan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu.

MESUT KAAN İSMİNİ VERDİ

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugün kaleme aldığı "Bu kez erkek dedesi oldu" başlıklı yazısında Mesut Yılmaz'ın torununa "Mesut Kaan" isminin verildiğini belirtti.

Bülent Cankurt şunları yazdı: "Eski Başbakan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu. 2013'te oğulları Hasan ile evlenen ve Eylül 2016'ta kendilerine ilk torun mutluluğu yaşatan gelinleri Ceren Hanım, Berna-Mesut Yılmaz çiftine bir kez daha torun sevinci yaşattı.

Kızları Berna Ceylin'in ardından, arayı çok açmadan bir kez daha anne-baba olmak isteyen Ceren-Hasan Yılmaz çiftine, Allah bu kez de bir erkek nasip etmiş. Çift, oğullarına Mesut Kaan ismini vermiş. İlk göz ağrısı torunu Berna Ceylin, Mesut Yılmaz'ın en büyük uğraşı ve eğlencesiydi. Gününün büyük bölümünü Ceylin Yılmaz ile geçiren Mesut Bey'e yeni bir meşgale daha gelmiş oldu."

OĞLU 2017'DE İNTİHAR ETMİŞTİ

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz, 2017 yılında intihar etmişti. Yılmaz'ın cansız bedeni, Beykoz'daki evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu.

O günlerde eşinin tedavisi için ABD'de bulunan Mesut Yılmaz, acı haberi burada almıştı.

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