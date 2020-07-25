Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
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Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi

Geçtiğimiz Nisan ayında, lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesinden sonra büyük acı yaşayan ve uzun süre eve kapanan Ebru Şallı, şimdilerde eşiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

25.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:10

Bir süre önce oğlunun acısıyla sarsılan eski manken Ebru Şallı, Bodrum'da misafir olduğu teknede görüntülendi. Şallı'ya eşi Uğur Akkuş ile birlikte ablası Funda Şallı ve arkadaşları eşlik etti.

MORALLİ OLDUĞU GÖZLENDİ

Uzun süre teknenin arka kısmında oturan ve denize girmeyen Ebru Şallı, akşam saatlerinde fikrini değiştirerek eşi ile birlikte denize girdi. Şallı, suya girmeden önce ayağı ile suyun ısısını kontrol etti. Şallı'nın önceki zamanlara göre daha moralli olduğu görüldü.

Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi

MAYOLU POZA BEĞENİ YAĞDI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Akkuş, bir ara da eşi Şallı'yı alnından öperken görüntülendi. Ebru Şallı mayolu bir pozunu da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Şallı'nın mayolu pozuna beğeni yağdı.

Karı koca tatilde böyle görüntülendi;

Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Haber Yorumları (10)
ADINIZI YAZIN: Bu kadın böyle açılıp saçılarak mı oğlunun acısını unutmaya çalışıyor. Oğlunun arkasından hiç kuran okumuş mu. Tabi kuran okumak aklına hiç gelmişdir o da ayrı bir soru
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EVET ZİHNİYET BU: Ölen ölüyor kalan sağlar keyfine bakıyor.
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EBRU: öleli ne kadar oldu. . . ben evladımı kaybedicem 10 yıl kendime gelemem. . . .
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