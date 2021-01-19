Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti
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Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti

19.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:09

Trafik kazasında oğlunu kaybeden DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç, kazayla ilgi yapılan haberlerde yanlış bilgi aktarıldığını belirtti. Baba Koç'a göre, oğlu Melih Koç alkollü sürücünün arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeyaşanan trafik kazasında alev alan otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitiren kişinin, DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu 36 yaşındaki Melih Koç olduğu belirlenmişti.

"HABERLER EKSİK VE HATALI AKTARILIYOR"

Müjdat Koç, kazadan sonra çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. "Oğlum Melih Koç'un ölümüne neden olan feci kaza hakkında yerel ve ulusal haberlerde yer alan bilgiler eksik ve hatalı olarak aktarılmaktadır" ifadelerini kullanan Koç, gerçekleşen kazanın zincirleme trafik kazası olmadığını kaydetti.

"ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ARKADAN ÇARPTI" İDDİASI

Baba Koç kazanın, resmi tutanaklara göre 227 promil alkollü olduğu tespit edilen Osman Keskin isimli şahsın ayağını gazdan çekmeden, aşırı hızla oğlu Melih Koç'a arkadan çarpmasıyla meydana geldiğini öne sürdü.

İşte o açıklama;

Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti
Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti

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