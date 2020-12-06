Oğlunu av tüfeğiyle yüzünden yaralayan baba, tutuklandı
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Oğlunu av tüfeğiyle yüzünden yaralayan baba, tutuklandı

06.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:27
Oğlunu av tüfeğiyle yüzünden yaralayan baba, tutuklandı

ADANA'da, tartıştığı oğlu İmam B.'yi av tüfeğiyle yüzünden vurarak ağır yaralayan baba Murat B., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

ADANA'da, tartıştığı oğlu İmam B.'yi av tüfeğiyle yüzünden vurarak ağır yaralayan baba Murat B., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Aralık günü saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Murat B., gece saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunduğu öne sürülen oğlu İmam B.'nin evinin önüne geldi. Apartmanın ikinci katında oturan oğluna aşağıdan seslenip, küfür ettiği iddia edilen Murat B., İmam B.'nin pencereye çıkmasının ardından yanında getirdiği av tüfeğini ateşledi. İmam B., yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Murat B. ise otomobiline binip, kaçtı. Yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen İmam B., hayati tehlikesi nedeniyle ameliyata alındı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba Murat B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede tarama yapan ekipler, şüpheli Murat B.'yi olay yerine yakın bir yerde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Murat B.'nin ifadesinde, kendisine küfrettiği için oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Murat B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İmam B.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Oğlunu av tüfeğiyle yüzünden yaralayan baba, tutuklandı
Oğlunu av tüfeğiyle yüzünden yaralayan baba, tutuklandı
Oğlunu av tüfeğiyle yüzünden yaralayan baba, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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