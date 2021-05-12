Oğlundan ayırt etmedi, boğasına da bayramlık aldı
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Oğlundan ayırt etmedi, boğasına da bayramlık aldı

Oğlundan ayırt etmedi, boğasına da bayramlık aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğacılık yapan eski milli güreşçi Aykut Yılmaz, oğlundan ayırmadığı 800 kilogramlık 6 yaşındaki 'Poyraz' isimli boğasına bayramlık kemer, boyunluk ve bileklik aldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğacılık yapan eski milli güreşçi Aykut Yılmaz, oğlundan ayırmadığı 800 kilogramlık 6 yaşındaki 'Poyraz' isimli boğasına bayramlık kemer, boyunluk ve bileklik aldı. Ramazan bayramı öncesi oğlu Yağız Ateş'e bayramlık elbise alan Yılmaz, "Vicdanım rahat etmedi boğama da bayramlık aldım" dedi.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölge de büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere, 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri için besledikleri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıyor. Ot, saman, pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğa yetiştiriciliği yapan eski milli güreşçi Aykut Yılmaz, geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Yağız Ateş ismini verdiği oğluna Ramazan bayramı öncesi bayramlık aldı. Vicdanı rahat etmeyen Yılmaz, 6 yıldır gözü gibi baktığı ve oğlundan ayırt etmediği 800 kilogramlık 'Poyraz' isimli boğasına da bayramlık almaya karar verdi. Ege bölgesinden özel sipariş verdiği ve üzerinde 'Poyraz' yazılı kemer, boyunluk ve bileklik alarak bayram öncesi boğasına taktı.

"Oğluma bayramlık aldıysam boğama da almam gerekiyor"

Boğacı Aykut Yılmaz, boğasını oğlundan ayırt etmediğini belirterek "Biz boğacı bir aileyiz. Aynı zamanda bende eski milli güreşçiyim. Önümüzde bayram olduğu için çocuğuma bayramlık hediye aldım, vicdanen rahat edemedim. 'Oğluma aldıysam boğama da almam gerekiyor' dedim. Boğama da bayramlıklarımı aldım Ege'den getirttirdim. Bizler bu işe gönül vermiş insanlarız. Bizim için boğalar çok değerlidir. Bu boğalar kurbanlık hayvanlar gibi ahıra atıp aylarca, yıllarca dışarıya çıkmadan kesimi bekleyen hayvanlar değillerdir. Boğalar bizim için çok özenle bakılan ilgiyle büyütülen canlılardır" dedi.

"Boğa güreşleri de seyircisizde yapılsın"

"Boğa güreşlerinin olmaması bu geleneğin yok olması demektir" diyen Yılmaz "İki yıldır pandemi dolayısıyla festivallerimiz yapılmıyor. Eğer bu yılda festivallerimiz olmazsa bu gelenek yok olma tehlikesi yaşayacak. Bir çok boğacı hiçbir geleneği olmadan bu geleneği sürdürmek için boğa saklıyorlar. Bütün gelirini boğasına harcayan arkadaşlarımız var. Bu boğaların yaşaması için, geleneklerimiz devam etmesi için buradan yetkililere seslenmek istiyorum. En azından seyircisiz dahi olsa bu sene bu festivalleri yapalım bu gelenek devam etsin" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Oğlundan ayırt etmedi, boğasına da bayramlık aldı
Oğlundan ayırt etmedi, boğasına da bayramlık aldı
Oğlundan ayırt etmedi, boğasına da bayramlık aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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