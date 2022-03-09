Oğlum canlı izle! Show TV Oğlum 5. bölüm canlı izle! Oğlum dizisi yeni bölümde neler olacak? Show TV 9 Mart 2022 canlı izle!

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OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 4. Bölümünde; Efe'nin anne ve babasının röportajını izlemesinin ardından yaşanan acı olayı tekrar itiraf etmesi olayların seyrini değiştirir. Artan sosyal baskıyla beraber ticari itibarı zarar gören Tuğrul yeni planlar yaparken, Zeynep oğluyla bağ kurmanın yollarını arar. Bu sırada röportajı izleyen Melike, Zeynep ile konuşmak ister ve Zeynep'in kapısına dayanır. Bir taraftan oğullarının acısı ile baş etmeye çalışan Özyürek ailesi diğer taraftan yaşanılan olayların etkisiyle bir iç hesaplaşmanın içine düşer. Bir arada olmak artık hiç kimse için kolay değildir.

Oğlum son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 5. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında! Zeynep, okuldaki velilerin tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. İçinde bulunduğu zor durumu açıklamaya çalışan Zeynep'in "Seviyorum ben oğlumu, ne yaparsa yapsın seviyorum…" sözleri dikkat çekiyor. Ne söylerse söylesin sakinleşmeyen anne babaların karşısında çaresiz kalan Zeynep, okul bahçesinde gözyaşları içinde köşeye sıkışıyor. Zeynep'in bu durumdan nasıl kurtulacağı ise merakla bekleniyor.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı -

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