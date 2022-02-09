Oğlum Bulut kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Bulut gerçek adı nedir? Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında? Kubilay Aka dizileri

Oğlum dizisi Bulut kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM HİKAYESİ

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM BULUT KİMDİR?

Bulut kasabanın ağır abisi diyebileceğimiz bir tiptir, geçmişinde babasız büyümesi ve annesinin küçük yerin hafif kadını olması nedeniyle sert bir mizaca bürünmüştür. Sabit fikirli ve ısrarcıdır. Hayatı geldiği gibi yaşar ve değiştirmek için herhangi bir çabaya girmez. Ablası Zeynep'e oldukça düşkündür. Babası tarafından terk edilmesi ve annesinin tutumları yüzünden aile kavramına inanmaz ve aile kurmak istemez.

OĞLUM BULUT GERÇEK ADI NEDİR?

Oğlum dizisinde Bulut karakterini oynayan kişi Kubilay Aka'dır.

KUBİLAY AKAKİMDİR?

Kubilay Aka (12 Nisan 1995, İstanbul), Türk oyuncu ve şarkıcı.

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır .

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