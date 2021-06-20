Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı

Sosyal medya, bir Tik- Tok kullanıcısının itirafını konuşuyor. Tik - Tok'tan bir video paylaşıp, başına gelenleri anlatan adam, oğlu sandığı çocuğun, öz amcası çıktığı söyledi. Tik- Tok kullanıcısı, sevgilisiyle ara sıra büyükbabasında kaldıklarını ve sevgilisinin bu sırada hamile kaldığını aktardı.

Sosyal medyada dünyası, ismi henüz bilinmeyen bir Tik- Tok kullanıcısının başına gelen olay hakkında anlattıklarını konuşuyor. Henüz nerede yaşadığı öğrenilemeyen adam, Tik- Tok hesabından yayınladığı videoda, başından geçen ilginç olayı takipçileriyle paylaştı.

SEVGİLİSİ, BÜYÜKBABASINDAN HAMİLE KALDI

@stacks1400 adını kullanan adam, kız arkadaşının telefonunda büyükbabası ve kız arkadaşına ait cinsel içerikli mesajlar ile fotoğraflar bulduktan sonra acı gerçeği öğrendi. @stacks1400 isimli kullanıcı, arada sırada kız arkadaşıyla, büyükbabasının evinde kaldığını ve burada büyükbabası ile kız arkadaşının ilişkiye girmesi sonucu kız arkadaşının hamile kaldığını anlattı.

"KENDİ ÇOCUĞUM SANIYORDUM"

Öz oğlu zannettiği çocuğun, öz amcası çıkması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren adam, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. @stacks1400 isimli Tik- Tok kullanıcısı, kız arkadaşının yaptıklarından habersiz olduğunu ve çocuğu, kendi çocuğu sandığını söyledi. Talihsiz adam, yaşanılanlardan da kız arkadaşını sorumlu tuttu.

İNSANLAR ANLAMAK İÇİN YENİDEN İZLEDİ

Adamın anlattıklarını çözümleme konusunda zorluk yaşayan Tik- Tok kullanıcıları, söz konusu ilişki ağını anlamak için videoyu birçok kez izlediklerini dile getirdi. Sosyal medyada gündem olan video, kısa süre içerisinde 11 milyon izlenmeye ulaştı.