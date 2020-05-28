Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu

Ankara'da yaşayan genç kadın, 25 yıl otobüs şoförlüğü yaparak emekli olan babasının izinden giderek otobüs şoförü oldu. Herkes erkek kardeşinin baba mesleğini seçmesini beklerken 2 çocuk annesi kadın, 400 erkeğin girdiği sınavı başarıyla geçti.

Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
28.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:06

Ankara'da yaşayan Sevgi Sarıkaya Ortakçı, Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'nde 25 yıl şoför olarak çalıştıktan sonra emekli olan babası Dursun Sarıkaya'nın mesleğini seçerek otobüs şoförü oldu. Şehir trafiğine çıkmak için gün sayan 2 çocuk annesi Ortakçı, "Babama EGO'da çalışırken, 'Oğlun da girsin EGO'ya' dediler. Babam, 'Ben hayatta oğlumu EGO'ya sokmam, çok stresli girmesin' demiş. Zaman geçti oğlu girmedi, kızı girdi" dedi.

5 YILDIR ŞOFÖR OLMA HAYALİ KURUYOR

Ankara'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Sarıkaya Ortakçı, babası Dursun Sarıkaya'nın EGO'da çalıştığı dönemden etkilenerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün 2 ay önce toplu taşıma araçlarında görevlendirmek üzere şoför alımına başvurdu. Yaklaşık 5 yıldır EGO'da şoför olma hayalı kuran Ortakçı, ilk olarak sözlü sınavda başarı sağladı. Daha sonra manevra ve sürüş teknikleri konusunda da uygulamalı sınava katılan Ortakçı, burada da başarı sağlayarak sınavı kazandı. 10 kadın ile birlikte ileri sürüş teknikleriyle eğitimlerini sürdüren Ortakçı, şehir trafiğine çıkmak için gün sayıyor.

Erkek mesleği ön yargısını yıktı: Genç kadın babasının izinden giderek, otobüs şoförü oldu

"KADIN İSTESİN HER ŞEYİ YAPAR"

Ortakçı, babası Dursun Sarıkaya'nın 25 yıl EGO'da şoför olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğunu, halen bir otobüs firmasında çalıştığını söyledi. Babasının mesleğine çocukken çok heveslendiğini belirten Ortakçı, "5 senedir EGO'ya girmeyi çok istiyordum. Belediyenin böyle bir alım yapacağını duyduğumda hemen başvurdum. Sınavlara girdim ve kazandım. Hatta sınavın açıldığı duyurulduktan sonra ilk müracaat edenlerden birisi benim. 400 tane erkek arkadaşla beraber sınava girmiştim. Sınavlardan sonra psikoteknik, ileri sürüş eğitimleri, simülatör eğitimleri aldık. Kadın arkadaşlarımla birlikte başlamak çok değişik bir duygu. Burada birçok erkeğin içinde, 'ben de varım' demek çok güzel bir şey. Bir kadın istesin her şeyi yapar, yeter ki sevsin, istesin ve fırsat verilsin. Bize bu fırsatı verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Erkek mesleği ön yargısını yıktı: Genç kadın babasının izinden giderek, otobüs şoförü oldu

"BABAMIN DÖNEM ARKADAŞLARI DA ÇOK YARDIMCI OLDULAR"

Ortakçı, kendisinden bir yaş küçük erkek kardeşi Erdoğan Sarıkaya'nın da şehirler arasında otobüs kullandığını belirterek, şunları kaydetti: "Babama EGO'da çalışırken, 'oğlun da girsin EGO'ya' dediler. Babam, 'ben hayatta oğlumu EGO'ya sokmam, çok stresli girmesin' demiş. Zaman geçti oğlu girmedi, kızı girdi. İlk EGO sınavını kazandığımı duyunca 'olmaz kızım' dedi. 'Çok seviyorum, gireyim yapayım' dedim. Şimdi sağ olsun destekliyor. Her gün arıyor soruyor; 'bugün ne yaptın, nereye çıktın, ne öğrendin' diye. Babamın dönem arkadaşları da çok yardımcı oldular. EGO otobüslerini çok severdim, her gördüğümde elimle kalp işareti yapardım. Allah nasip etsin çalışmaya başlayacağım ve inanın çok mutluyum. Bizi direksiyon başında gören vatandaşlar çok mutlu oluyor, özellikle kadınlar ve çocuklar el sallayıp, desteklerini belirtiyorlar."

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil Erkan Kolçak Köstendil
Spor Arda Turan Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Michael Jordan Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:06:50. #1.14#
title