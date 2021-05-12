Öfkeli baba oğluna kurşun yağdırdı

Öfkeli baba oğluna kurşun yağdırdı Gaziantep'te, tartıştığı oğlunun kullandığı aracın önünü kesen baba, pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı oğlunu yaraladı Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan baba-oğulun tartışması kanlı bitti.

Öfkeli baba oğluna kurşun yağdırdı

Gaziantep'te, tartıştığı oğlunun kullandığı aracın önünü kesen baba, pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı oğlunu yaraladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan baba-oğulun tartışması kanlı bitti. Tartıştığı oğlunun aracının yolunu kesen öfkeli baba oğlunu pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Şehitkamil İlçesine bağlı Burak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir süredir husumet bulunan baba M.Z.S. ile oğlu V.S. sabah saatlerinde evde tartıştı. Tartışma sonrası aracına binerek uzaklaşan V.S.'ye öfkesi dinmeyen baba aracıyla oğlunun kullandığı aracın önünü keserek yenden tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma da M.Z.S. yanında bulunan pompalı tüfekle oğlu V.S'ye 4 el ateş etti. Pompalıdan çıkan saçmalarla sağ bacağından yaralanan V.S. akanlar içinde kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler aracıyla kaçan baba M.Z.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan V.S. ise 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olay yerinde inceleme başlatırken yaralı V.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL