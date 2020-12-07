Ofis kombinlerinde tesettür giyim seçenekleri
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Ofis kombinlerinde tesettür giyim seçenekleri

07.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:14
Ofis kombinlerinde tesettür giyim seçenekleri

Muhafazakar yaşamı tercih eden kadınlar, ofis kombinleri ile farklılık yapmaya da özen gösteriyor. Çalışma hayatında şık, minimal ve tesettür giyim sınırları içerisinde olmak oldukça önem gerektiriyor. Blazer ceketler nasıl kullanılır?

Tesettür giyim, son zamanlarda oldukça geniş bir yelpazeye ulaştı ve bu çok daha fazla kombin seçeneklerine ulaşmamıza katkı sağladı. Özellikle kurumsal iş hayatında gereken şıklığı sağlayabilmek için tercih edebileceğiniz parçalar arasında blazer ceketler kombinin en önemli ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

OFİS ŞIKLIĞINDA BLAZER CEKETLER

Ofiste hem şık hem de tesettür giyime uygun olarak seçebileceğiniz parçalar arasında blazer ceketler yer alıyor. Bu kombinin parçaları genel olarak takım olarak da satılıyor. Böylece işler de kolaylaşıyor. Tabi, kendinize en uygun, şık ve rahat kombini seçmeniz de çok önemli. Ofis hayatında belirlenen kurallar çerçevesinde tesettür giyim trendlerini değerlendirebilirsiniz.

Ofis kombinlerinde tesettür giyim seçenekleri

İŞ HAYATINDA CEKET KOMBİNLERİ NASIL OLUR?

Ceket kullanım tercihi kişiden kişiye elbette değişir. Ancak ofis şıklığında tesettür giyimde dikkat edebileceğiniz ve kombininizi öne çıkaracak bazı detaylar da mevcut. Bu detaylardan en önemlisi renk tercihidir. Ofis şıklığında genellikle siyah, lacivert öne çıksa da son zamanlarda nude ve pastel renkler de büyük ilgi görmeye başladı. Rengin tonu oldukça önemlidir. Bu renk iş hayatındaki duruşunuza da büyük destek sağlıyor.

Ofis kombinlerinde tesettür giyim seçenekleri

Bir diğer husus ise desen kullanımı. Tesettür giyim parçalarında desenli pek çok ürün yer alıyor. Desenli kıyafetlerin hepsi bir arada elbette kullanılmamalı. Genellikle tunik ya da şal daha hareketli bir görünüme sahip oluyor. Qras blazer ceket kombinlerinde ise bu parça daha çok şal olarak karşımıza çıkıyor.

Ofis kombinlerinde tesettür giyim seçenekleri

ETEKLERİN VAZGEÇİLMEZİ: BLAZER CEKETLER

Blazer ceket oldukça maskülen bir parçadır. Tesettür giyimde bu parça pantolonun yanı sıra eteklerle de oldukça tercih edilir. Klasik bir etek yerine ise uçuş uçuş etekler de tercih edilebilir. Tesettür giyimde üç sezondur en çok sevilen pileli eteklerin üstünde en çok tercih edilen ürünlerden biri de blazer ceket olarak karşımıza çıkıyor. Pileli etekleri monochratic olarak kombinleyebilir ve böylece şık, rahat görünüme kavuşabilirsiniz.

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