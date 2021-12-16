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Off-Road tutkunlarının karla sınavı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Güncel

Off-Road tutkunlarının karla sınavıroad'çular zor anlar yaşadı.

BALIKESİR (İHA) - Off-Road tutkunlarının karla sınavı

BALIKESİR Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasında yer alan Çataldağ'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışında tesadüfen dağda bulunan off-road'çular zor anlar yaşadı. Dağdan inmeye çalışan off-road'çular zorluklarla karşılaştı.

Off-road için Çataldağ'ına çıkan off-roadçular kar sürpriziyle karşılaştı. Gece boyunca tipi şeklinde yağan kar 20cm bulunca off-roadçular da dağdan inmekte zorlandı o anlar off-roadçuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Off-Road tutkunlarının karla sınavı

Off-Road tutkunlarının karla sınavı

Off-Road tutkunlarının karla sınavı

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