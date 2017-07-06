Off-Road Tutkunları Hatay'da Yarıştı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Temmuz kurtuluş şenlikleri kapsamında off-road yarışları yapıldı.



Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 79. yılı dolayısıyla Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde off-road yarışları gerçekleştirildi.



İskenderun Off Road Kulübü Başkanı Menderes Şereflişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, off-road yarışlarının Türkiye'de çok sevildiğini söyledi.



Türkiye'de 100'ün üzerinde off-road kulübünün olduğunu belirten Şereflişan, "Akdeniz Off Road Birliği olarak 24 kulüpten oluşuyoruz. Hafta içi olduğu için aramıza katılamayan arkadaşlarımız var ancak burada daha büyük yarışmalar düzenleyeceğiz." dedi.



Hatay, Osmaniye, Kilis, Adana ve Mersin'den gelen off-road sürücüleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.



Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da bu heyecana ortak olarak off-road aracıyla piste çıktı.