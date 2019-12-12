OECD ülkeleri arasında gelecekte en fazla emeklilik yaşı Türkiye'de artacak

12.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:46

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) kasım ayı sonunda yayınladığı bir rapora göre, OECD ülkeleri arasında gelecekte emeklilik yaşında en fazla artış olması beklenen ülke Türkiye.



Raporda ayrıca OECD genelinde ortalama emeklilik yaşının gelecekte artış göstermesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle