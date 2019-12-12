OECD ülkeleri arasında gelecekte en fazla emeklilik yaşı Türkiye'de artacak
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OECD ülkeleri arasında gelecekte en fazla emeklilik yaşı Türkiye'de artacak

Kasım ayının sonunda yayınlanan bir OECD raporuna göre OECD ülkeleri genelinde ortalama emeklilik yaşının gelecekte artış göstermesi beklenirken Türkiye emeklilikte en ciddi artışı yaşayacak olan ülke oldu

12.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:46
OECD ülkeleri arasında gelecekte en fazla emeklilik yaşı Türkiye'de artacak

'nün (OECD) kasım ayı sonunda yayınladığı bir rapora göre, OECD ülkeleri arasında gelecekte emeklilik yaşında en fazla artış olması beklenen ülke Türkiye.


Raporda ayrıca OECD genelinde ortalama emeklilik yaşının gelecekte artış göstermesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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