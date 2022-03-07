Odunpazarı Müzeleri 1 hafta boyunca kadınlara ücretsiz olacak

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir'in en çok turist alan bölgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait müzeler, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir hafta boyunca kadınlar tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Odunpazarı Belediyesine ait; Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım-Tatar Müzesi, Lületaşı Müzesi, Sıcak- Soğuk Cam Atölyeleri, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi ile Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi'nin Başkan Kurt'un talimatı üzerine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, 8 Mart Salı Gününden itibaren 1 hafta boyunca kadınlara ücretsiz olacağı bildirildi. Odunpazarı Belediyesi'ne ait müzelerin Pazartesi günleri hariç hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09:00 – 17:00 saatleri arasında açık olduğunu belirten yetkililer, müzelerin bu süreler içinde ziyaret edilebileceğini kaydetti.

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