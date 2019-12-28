Ödüllü yönetmen Çolak: İzleyeceğim filmin önce yönetmenini tanımaya çalışırım

28.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:04

Başakşehir Belediyesi'nin kültür sanat sezonu klasiklerinden Film Okumaları'nda, Uluslararası Saidia Film Festivali'nde Grand Prix Büyük Ödülü'nü kazanan "Kapan" filmi ele alındı. Filmin yönetmeni ve senaristi Seyid Çolak, bir filmi izlemeden önce yönetmenini tanımaya çalıştığını söyledi.

Başakşehirli sinemaseverler, "Kapan" filmini, yönetmen ve senarist Seyid Çolak'la birlikte izledi. Dram türünde bir filmle ödül kazanan genç yönetmen, gösterimin ardından izleyicilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

"BİRBİRİMİZİ GÖRMEDEN SENARYO YAZDIK"

Kapan filminin senaryosunu Güven Adıgüzel ile yazdıklarını ifade eden Seyid Çolak, "Senaryo yazım sürecinde bir araya hiç gelmedik. Güven Adıgüzel Bozcaada'da yaşıyor. Koordinasyon için sadece telefonda görüştük. Benim kaldığım yerden o devam etti. O bıraktı, ben yazdım. Senaryoyu böylece tamamladık." dedi.

"GÖL BUZ TUTMADI, BUZ TUTAN GÖL BULDUK"

Filmin çekimlerinde büyük zorluklar yaşadıklarını dile getiren Çolak, çekimlere başlamak için her yıl donan Beyşehir Gölü'nün buz tutmasını nisan ayına kadar beklediklerini söyledi. Göl buz tutmayınca filmin bazı sahnelerini Ardahan'daki Çıldır Gölü'nde çektiklerini anlatan Çolak, "Zordu ama keyifliydi. Zorluğu eğlenceye çevirdik ama buz ve suyla ilgili sahnelerde çok zorluk çektik. Bu çekimlerde bazı arkadaşlarımız hastalandı. Bazıları da sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

"ÖNCE YÖNETMENİ TANIRIM"

Seyid Çolak'a, bir filmi izlemeden önce ne yaptığı sorusu da yöneltildi. Filmi izlemeden önce yönetmenin dünyasını tanımaya çalıştığını ifade eden Çolak, "İzleyeceğim filmin önce yönetmenini tanımaya çalışırım. Hakkında söylenenleri ve söyleşilerini okuyup izlerim. Yaslandığı akımları, etkilendiği kitapları öğrenerek onun hayal dünyasının nasıl olduğu konusunda fikir oluşturmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Programın sonunda Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz, Yönetmen Seyid Çolak'a tablo hediye etti. Dünya prömiyerini 41. Moskova Film Festivali'nde yapan Kapan filmi, Fas'ta düzenlenen Uluslararası Saidia Film Festivali'nde Grand Prix Büyük Ödülü'nü kazanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği filmde Beyşehir Gölü'ndeki Mada Adası'nda yaşayan beş balıkçının dram, korku ve paranoyanın iç içe geçtiği hikayesi anlatılıyor.



Kaynak: DHA