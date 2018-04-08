Ödüllü Öğrencilerden Afrin Kahramanlarına Alkış

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okullarda yapılan sınavda dereceye giren 675 öğrenciye bisiklet ödülü verildi. Ödül töreninde öğrenciler, başta Afrin kahramanları olmak üzere tüm Mehmetçikleri alkışlayarak, mesaj yolladı. Programda, protokol üyeleri salonda bisiklete binerek, sağlamlığını kontrol etti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilçedeki ilk, orta ve liselerdeki öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak üzere tüm okullarda kitap setleri dağıtıldı. Belirlenen günlerde kitapları okuyan öğrenciler, bu kitaplardan yazılı sınava tabi tutuldu. Her okulda ilk üçe giren tüm öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet ödülü konuldu. Şahinbey Belediyesi tarafından dereceye giren toplam 675 öğrenciye bisikletleri düzenlenen törenle teslim edildi. Akkent Spor Salonunda gerçekleşen törene, dereceye giren öğrenci ve ailelerinin yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de katıldı.

Afrin kahramanlarına alkış

Çalınan mehter marşları ile coşan öğrenciler, dağıtılan Türk bayraklarını gururla salladı. Program sunucusunun sınırdaki Mehmetçiği hatırlatması üzerine ise öğrenciler büyük bir coşku ile Afrin kahramanlarını alkışlayarak, sınır ötesine mesaj yolladı.

Öğrencilere altın nasihatler

Törende konuşan Milletvekili Nejat Koçer, gençlerin değerini hem yerelde hem genelde çok iyi bildiklerini belirterek, ülkenin geleceği için gençleri en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti. Şahinbey Belediyesinin hizmetleri nedeniyle övgü de yağdıran Koçer, "Gençlerimizin 2023'e, 2053'e, 2071'e eğitimli, sağlıklı ve zinde olarak, çağdaş düşüncelerle gitmesi açısından da elimizden geleni yapıyoruz. Hem yerel yönetimler olarak hem de merkezi hükümet olarak. Bunda herkes müsterih olsun" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise önce ailelere seslenerek, "Her bir baba ve anne, evladının kendinden ileride olmasını istiyor. Bu fıtri bir şey. Sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız, onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımıza geçtiğimiz ay, 123 bin 118 kitap dağıttık. Dağıttığımız kitaplar ile ilgili yarışma yaptık. Dereceye girenlere bisikletlerini aldık, hediye ediyoruz. 379 okulumuza kitap desteği sağladık. Bütün okullarımıza kütüphane kuracağız" diye konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Tahmazoğlu, kitap okumanın önemini de anımsatarak, "Çalışkan olacağız. Gayretli olacağız. Vatan ve milletimiz için daha çok çalışacağız. Bisikletleriniz hayırlı olsun" dedi.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Programda öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşmaların yapıldığı bölümde de Tahmazoğlu'nun etrafını saran öğrenciler, belediye flamalarının imzalanmasını istedi. Öğrenciler, program sonunda Tahmazoğlu'nun etrafını sararak, imza aldı.

Salonda bisiklete bindiler

Konuşmaların ardından ise Başkan Tahmazoğlu ve Milletvekili Koçer, salonda öğrencilerle birlikte bisikletlere binerek, sağlamlığını bizzat kontrol etti. Tahmazoğlu ve Koçer, bisikletlerle salonda tur attı.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi. - GAZİANTEP