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Ödül törenine eski sevgilisiyle katıldı

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Ödül törenine eski sevgilisiyle katıldı

Şarkıcı İrem Derici, 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eski sevgilisiyle katıldı. Derici'nin açıklamaları şaşırttı. İşte detaylar...

47. Altın Kelebek Ödül Töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Şarkıcı İrem Derici, geceye eski sevgilisi Genco Ecer ile katıldı.

"BİRLİKTELİK YOK, İŞ VAR"

İrem Derici, eski sevgilisi Genco Ecer ile ilgili olarak "Geçmişte beraberliğimiz olmuştu ama şuan iş yapıyoruz. Oldukça iyi anlaşıyoruz" dedi.

"İLİŞKİMİZ YÜRÜMEDİ

Sözlerini sürdüren Derici, "Baktım manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik" itirafıyla güldürdü.

'BETON' BENZETMESİ

İddialı kıyafeti hakkında konuşan Derici, "Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız. Beton dericiyim ben. Değişik dekolteler denemeyi seviyorum" dedi.

Ödül törenine eski sevgilisiyle katıldı

Ödül törenine eski sevgilisiyle katıldı

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