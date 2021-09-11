ODTÜ'den göllerdeki tuzlanmanın ekosisteme etkisini ortaya çıkaracak çalışma

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyolojik Bilimler Bölümü tarafından ülke genelinde göllerdeki tuzlanmanın ekolojik yapı ve biyoçeşitliliğe etkilerinin tespit edilmesi amacıyla deney çalışması başlatıldı. 3 ay sürecek çalışma kapsamında, kampüs bahçesine her biri farklı tuz oranına sahip gölü temsil eden 16 su tankı (mezokozm) yerleştirildi. Tanklardaki tuz oranı artırılarak, tuzlanmanın göllerdeki ekosisteme etkisi belirlenecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından dünyaca ünlü bilim insanlarını Türkiye'ye çekmek amacıyla başlatılan '2232- Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' kapsamındaki çalışma, tuzlanmanın, göllerin ekolojik yapısına olan etkilerini ve ekosistem hizmetlerini, biyoçeşitliliklerine olan etkilerini anlamak amacıyla yapılıyor.

Türkiye'ye gelerek projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan Prof. Dr. Jeppesen de "Tuzluluğun tatlı su ekosistemlerini nasıl etkilediğini anlamak için bir deney hazırlıyoruz. Bu deneyi yapmamızın sebebi de daha önceki çalışmalarda Türkiye'deki göllerin tuzluluğunun artıyor olması. Su seviyesinin düşüyor olması. Bunun nedenleri de tarım için yanlış sulama tekniklerinin kullanılması, yer altı sularının kullanılması ve iklim değişikliği" diye konuştu.