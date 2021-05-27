Odin kimdir?

Son günlerde sıkça aratılan konular arasında yer alan odin, tarihi bir kişilik olarak kim olduğu merak ediliyor. Odin ile ilgili günümüze ulaşan çoğu bilginin kaynağı olan İskandinav mitolojisinden geliyor. Peki, Odin kimdir? Odin'e dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde sıkça aratılan konular arasında yer alan odin, tarihi bir kişilik olarak kim olduğu merak ediliyor. Odin ile ilgili günümüze ulaşan çoğu bilginin kaynağı olan İskandinav mitolojisinden geliyor. Peki, Odin kimdir? Odin'e dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ODİN KİMDİR?

Odin , Cermen mitolojisinde yer alan önemli bir tanrı. Odin ile ilgili günümüze ulaşan çoğu bilginin kaynağı olan İskandinav mitolojisi; Odin'i bilgelik, şifa, ölüm, kraliyet, darağacı, bilgi, savaş, zafer, büyücülük, şiir, çılgınlık ve runik alfabeyle ilişkilendirir. İskandinav mitolojisine göre tanrıça Frigg'in kocasıdır. Genellikle en yüce Cermen tanrısı olarak kabul edilir. Eski İngilizce ve Eski Saksoncada Woden, Eski Felemenkçede Wuodan ve Eski Yüksek Almancada Wuotan adıyla bilinir. Tüm bu adların kökeni ise Ana Almanca *Wodanaz'dır. İngilizce dahil birçok Cermen dilinde çarşamba günü (İngilizce: Wednesday), bu tanrının adını taşır.

Adı "tahrik", "hiddet" ve "şiir" anlamına gelen ó?r'dan gelmektedir. İskandinav panteonundaki diğer birçok ilahi varlık gibi karmaşık bir rol üstlenir; savaş ve bilgelik tanrısıdır. Ayrıca büyü, zafer ve av tanrısı olarak bilinir. Güneş ve Kelt haçı ile sembolize edilir.

Odin: (Alfadir, Allfather (Herkesin Babası)) Tanrıların babası; Asgard'daki salonu Valaskjalf'da (Katledilmişlerin Korunağı) tahtı Hlidskjalf bulunur. Bu tahttan dokuz diyarda olan tüm olayları gözler. Ayrıca yeryüzüne ve gökyüzüne hâkimdir, gerektiğinde kartala dönüşebilir. Odin'in sadece güneş gibi parlayan tek bir gözü vardır. Diğer gözünü Bilgelik Kuyusundan içebilmek için feda etmiş ve sonsuz bilgi elde etmiştir. Habercileri Valkyrie'ler ölü savaşçıların ruhlarını Valhalla'ya taşırlar. İngilizcedeki Wednesday (Çarşamba) günü Woden's Day (Odin'in Günü) den gelmektedir. Tacitus gibi Romalı yazarlar tarafından Merkür'le özdeşleştirilmiştir. Avrasya Şamanizm'iyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Gerçekten de çok belirgin şaman özellikleri göstermektedir.

Simgeleri, hiç hedefini ıskalamayan mızrağı Gungnir, her dokuzuncu gecede yeni sekiz yüzüğü ortaya çıkran yüzüğü Draupnir ve sekiz ayaklı atı Sleipnir'dir. Sleipnir suda ve karada gidebilir ayrıca iki kuzgunu vardır. Bu kuzgunlar ona dünyadan haberler getirir. Kuzgunlardan birinin adı Huginn (düşünce) ve diğerinin adı Muninn'dir (hafıza). Ayrıca yanında Freki ve Geri adında iki tane kurt eşlik eder.

Kuzey mitolojisinin Zeusu denilebilcek tanrı. Eşi Frigg'den olan çocukları, Balder, Hod Bragi ve Hermod, tanrıça Jord'dan olan çocuğu Thor ve dev Grid'den olan çocuğu da Vidar'dır.

Bu da ona yeni bir unvan kazandırır, bu Tanrıların Tanrısı'dır. Elindeki mızrak ise yine 9 ya da 7 gün asılı kaldığı kuzey mitolojisin gerçekleştiği yerin yaşam ağacında runeleri öğrenmesi sonucu kurtulduğunda kopardığı bir daldan yapılmıştır. Yeşil Adam figürüyle bağlantılı görünmektedir. Hızır ve Zülkarneyn olduğu da öne sürülmüştür.

Ragnarok günü geldiğinde, Fenrir Odin'i öldürecektir.