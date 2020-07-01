Ödemiş'te internet kafeler ve oyun salonları dezenfekte ediliyor Kontrollü normalleşme dönemi çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlayan internet kafe ve elektronik oyun salonları Ödemiş Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 17 Mart'ta geçici olarak kapatılan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başladı. Daha önce esnaf odalarıyla işbirliği içerisinde Ödemiş'te yeniden kapılarını açan esnaflara dezenfeksiyon çalışmalarıyla destek veren ve yeni normal dönemine hazırlayan Ödemiş Belediyesi, internet kafe ve elektronik oyun salonları için de dezenfeksiyon çalışması başlattı. Dezenfeksiyon çalışmaları Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince periyodik olarak sürdürülecek.

Yılbaşından bu yana salgın hastalık tehdidine karşı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini hatırlatan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bilindiği gibi yılbaşından itibaren çocuk oyun gruplarımız ve okullarımızın genel kullanım alanlarında başlattığımız dezenfeksiyon çalışmalarını Koronavirüs ile mücadele dönemiyle birlikte kent genelinde sıkı bir tempoyla uyguladık. Mart ayında tedbir olarak kapatılan işyerlerimizin kontrollü normalleşme ile birlikte kurallara uygun şekilde açılmaya başladı. Biz de bu dönemde esnaflarımızı yalnız bırakmadık. Esnaf odalarımızla işbirliği içerisinde işyerlerinin dezenfeksiyonunu sağladık. Çalışmalar periyodik olarak sürüyor. Son olarak yeniden kapılarını açan internet kafe ve oyun salonlarını da dezenfekte ediyoruz. Esnaflarımızın aldığı önlemlere destek veriyoruz.

Hem esnaflarımız, hem hemşehrilerimiz hem de yerel yönetimler olarak temizlik, maske ve sosyal mesafe önlemlerini eksiksiz uygulayıp bu mücadeleyi birlikte başarıya ulaştıracağız. Tüm hemşehrilerimize sağlık dolu günler dileriz" dedi.

Kaynak: Bültenler