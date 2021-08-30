Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken düştü
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Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken düştü

Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da ailesinin odaya kilitlediği iddia edilen gelişim engelli genç kız, odasındaki 7 çarşafı birbirine bağladıktan sonra 4. kattan aşağıya inmeye çalıştığı sırada çarşafın kopmasıyla bahçeye düşerek yaralandı.

Aksaray'da ailesinin odaya kilitlediği iddia edilen gelişim engelli genç kız, odasındaki 7 çarşafı birbirine bağladıktan sonra 4. kattan aşağıya inmeye çalıştığı sırada çarşafın kopmasıyla bahçeye düşerek yaralandı.

Olay, Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarafından odaya kilitlenen ve evde yalnız kalan gelişim engelli Feyza B. (20), dışarıya çıkmak için odasında bulunan 7 çarşafı birbirine bağladı. Daha sonra çarşafın bir ucunu odada sabit bir yere bağlayan Feyza B., diğer ucunu da pencereden aşağıya sarkıttı. Çarşaflara tutunarak aşağıya inmeye çalışan Feyza B., apartmanın 3. katına indiğinde çarşaf kopunca bahçeye düştü. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan yaralı genç kız, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken düştü
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken düştü
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken düştü
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken düştü
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken düştü
Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmeye çalışırken düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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