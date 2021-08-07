Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
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Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş

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Ankara'da yaşayan Esra Hankulu, geçtiğimiz günlerde odasında ölü bulunmuş, olayla ilgili Aleyna Çakır'ın ölümünde de baş şüpheli olan ve Hankulu'nun sevgilisi olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Uygun, dün kasten öldürme suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Hankulu'nun ise 1 yaşında babasını kaybettiği, çok acılar çektiği ve baba özlemiyle büyüdüğü; aynı zamanda babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Mamak ilçesinde yaşanan olayda Esra Hankulu evinde ölü bulunmuş ve geceyi Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli bulunan ve Türkiye'nin gündemini oldukça meşgul eden Ümitcan Uygun'la beraber geçirdiği tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince, Uygun hakkında 'kasten öldürme' suçundan tutuklama kararı çıktı.

Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
Esra Hankulu

BABA HASRETİYLE BÜYÜMÜŞ

Hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ise babasını 1 yaşında kaybettiği ortaya çıktı. Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan baba Ahmet Hankulu'nun (25) Şubat 1997'de Moğan Gölü'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi. Babasıyla aynı yaşta hayatını kaybeden Esra, baba hasretiyle büyüdü.

Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş

"ÖLÜRSEM BENİ BABAMIN YANINA GÖMÜN"

Sabah'ın haberine göre Esra'nın amcası ve yengesi yürek yakan detaylar anlattı. Amca Kazım Hankulu, "Kardeşim öldüğünde 25 yaşındaydı. Esra 1 yaşında çocuktu. O dönem çok acılar çektik. İçimiz yandı. Şimdi de yeğenimi kaybettim. Aynı acıyı tekrar yaşadık. Ölürsem babamın yanına gömün derdi. Sürekli bir baba hasreti yaşadı. Olayın takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş

"ANNESİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ"

Hankulu'nun yengesi ise "Tertemiz bir kızdı. Çok akıllıydı. Baba özlemi ile yanar tutuşurdu. Ne olduysa 2-3 yıl içinde çevresi ve tanıştığı kişiler yüzünden oldu. Annesinden ayrı yaşıyordu" sözlerine yer verdi.

Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
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