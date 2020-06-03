ODALARDA DEZENFEKTAN SÜRESİNİ 1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜREN TEKNOLOJİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ODALARDA DEZENFEKTAN SÜRESİNİ 1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜREN TEKNOLOJİ

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın tüm alanlarında olduğu gibi otellerde de yeni hijyen ve sosyal mesafe kuralları zorunlu hale geldi.

ODALARDA DEZENFEKTAN SÜRESİNİ 1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜREN TEKNOLOJİ
03.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:44

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın tüm alanlarında olduğu gibi otellerde de yeni hijyen ve sosyal mesafe kuralları zorunlu hale geldi. Otellerde odaların dezenfektan işlemi yapıldıktan sonra içerdiği kimyasallar nedeniyle bir günü bulan bekleme süresi, yeni bir teknolojiyle 1 saat 15 dakikaya düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sağlıklı Turizm Sertifikası programı kapsamında, otellerde müşteriye verilen oda, içerisi tamamıyla dezenfekte edilip 24 saat havalandırılarak başka bir müşteriye kullandırılabilecek. Otellerde kapasitenin düşük düzeyde kullanımına yol açan bu işlemi bazı firmaların ürettiği yeni teknolojiler, yarım gün, 5 saat gibi sürelere indirdi.

Antalya Belek'te bulunan beş yıldızlı Calista Luxury Hotel, bu süreyi 1 saat 15 dakikaya düşüren bir teknoloji kullanmaya başladı. Covid 19 ortaya çıktıktan sonra ne gibi önlemler alınacağı konusunda araştırmalar yaptıklarını anlatan Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Odaların dezenfeksiyonu için birçok firmaya ait dezenfektan makineleri bulunuyor. Bir firmada, hidrojenperoksit ve gümüş iyonları 150 derecede ısıtıp ortama salan bir makine bulduk. Kesinlikle herhangi bir partikül madde yok. Buhar, hava gibi odanın her yanına nüfuz ediyor. Bizim odalarımız yaklaşık 40-50 metrekare, ortalama 3- 3.5 dakikalık uygulamayla oda dezenfekte ediliyor. Ardından oda yaklaşık 10 dakika kapalı kaldıktan sonra havalandırılıyor. Masa altları, dolap içleri, banyo, perdeler, döşemeler, varsa içerideki kıyafetleri bile dezenfekte ediyor. Çok sağlıklı bir ürün, bu ürünü temin ettik. En iyi hizmeti vermeye çalıştığımız için de en iyi makineyi bulduk" dedi.

Kızıldağ, oda içinde dezenfektan işlemine ilişkin test uygulandığını da belirterek, şöyle konuştu:

"Makineyi çalıştırmadan önce oda içinde en zor kısımlara ucu beyaz renkli test kitleri yerleştiriliyor. Makine çalıştırılıyor ve 3.5 dakika sonra odayı 10 dakika süreyle kapalı tutuyoruz. 10 dakika sonra içeri girip masa altları, banyo, dolap içi gibi alanlara koyduğumuz test kitlerini kontrol ediyoruz. Ucu beyaz renkli olan kitler, dezenfeksiyonun uygulandığı alanlarda siyaha dönüşüyor. Test kitleriyle dezenfeksiyonun odanın her yerine nüfuz ettiğini görüyoruz. 1 saat havalandırıyoruz ve ardından yeni misafirimizi odaya kabul edebiliyoruz. Hem daha sağlıklı hem daha hijyenik bir ürün. Süreyi de ciddi ölçüde kısaltıyor. Genellikle dezenfektan yapıldıktan sonra bir gün, yarım gün, 5 saat bekletmek gerekiyor. Bunun sebebi de içeriğindeki kimyasal bileşenler."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız Haber
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz tarihi kredi geliyor Haber
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz tarihi kredi geliyor
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Haber
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Haber
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi Haber
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ali Babacan Donald Trump Mehmet Çetin Adnan Menderes
Magazin Beren Saat İrem Derici Birce Akalay Haldun Dormen
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: ODALARDA DEZENFEKTAN SÜRESİNİ 1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜREN TEKNOLOJİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 08:47:50. #1.14#
title