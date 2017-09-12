Odadan Birlikte Çıktığı Fırat Alakuş'u Tanımadığını Söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya, olay tarihinde Akıncı'da görevli pilot eski Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı'nın çapraz sorgusu ile devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi gecesi TBMM'yi bombalan pilotlardan olduğu ve darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı belirlenen sanık Balıkçı, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorularını yanıtladı.



Eski ifadeleri okunan Balıkçı, diğer sanıklar gibi, işkence altında verdiğini ileri sürdüğü emniyet ve savcılık ifadelerini reddetti.



Balıkçı, hakim karşısında, savcılık ifadesinde "etkili ve atak" olarak tanımladığı eski harekat komutanı Ahmet Özçetin hakkındaki bu sözleri söylemediğini ileri sürdü.



İfadesindeki, "Hakan Evrim general olmasına rağmen pısırık biridir" bölümlerini de kabul etmeyen Balıkçı, "Hakan Evrim pısırık, Özçetin atak gibi sözleri söylemedim" dedi.



Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarına ilişkin fotoğrafları gösterilen sanık Balıkçı, fotoğrafları için "Biraz bulanık ama bana benziyor." dedi. Sanık Balıkçı, diğer fotoğrafları için de "Bana benziyor." dedi.



Sanık Balıkçı, müşteki avukatlarının da sorularını yanıtladı. Darbeden önce Ankara'ya getirilen uçaklar için kullanılan "sniper pod" cihazlarının (hassas vuruş sağlamak için kullanılan cihaz) kursiyerlerin kullanımı için getirtildiğinin iddia edildiğinin hatırlatılması ve "Bu cihazlar kursiyerler için gelmedi mi, siz neden uçtunuz?" sorusu üzerine Balıkçı, eğitmenlik yapacak pilotların bu cihazların eğitimi için tazeleme uçuşu yapması gerektiğini, Hakan Karakuş ile de tazeleme için uçtuklarını savundu.



Sanık Balıkçı, bir başka soru üzerine dikte kayıtlarını kabul etmediğini, 141. filoda hiçbir toplantıya katılmadığını ileri sürdü.



Daha sonra filo koridorlarındaki görüntüleri izletilen Balıkçı, toplantı halindeki kalabalık arasında kendisinin bulunmadığını savundu.



-"Sivil kişinin kim olduğunu hatırlamıyorum"



Balıkçı, 143. filo komutanının odasına girip bir sivil şahısla çıktığına ilişkin görüntülerden sonra bu sivil kişinin kim olduğu sorusuna "Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.



Başkan Giray'ın, dosyadaki tespit tutanağında bu kişinin Fırat Alakuş olduğunun belirtildiğini hatırlatması üzerine Balıkçı, "O kim? Onu da bilmiyorum." dedi.



Eski Yüksek Askeri Şura Üyesi Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un darbe girişimi sonrası evinde saklandığı Balıkçı, "Hakan Karakuş, neden evinize sizden habersiz gelmiş? Bu kadar davetsiz gelebilecek kadar yakın arkadaş mısınız?" sorusu üzerine, "Gelmiştir, kapıyı çalmıştır, kimse açmayınca girmiştir. İhtiyaç duymuş, girmiş. Mantıksız değil. Sonuçta yakın arkadaşız, devreyiz." dedi.



İddianamede FETÖ üyesi olduğu yönündeki sanık ifadelerinin hatırlatılması üzerine Balıkçı, bu ifadeleri reddetti. İçişleri Bakanlığı avukatı Uğur Kızılca, sanığa uçaktaki arızanın ardından ne yaptığını sordu. Sanık Balıkçı, düzeltmeye çalıştıklarını, başaramayınca indiklerini savundu. Kızılca ise radar izlerine bakıldığında Ankara üzerinde uçuş yapıldığının görüldüğünü kaydetti.



Uçuş sırasındaki telsiz konuşmalarındaki "manuel atış" yapılabileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Balıkçı, bu konuşmaları kabul etmediğini belirtti.



-"Diğer sanıklar belki unutulacak ama siz hafızalarda kalacaksınız"



Daha sonra söz alan Başbakanlık avukatı İskender Minar, şöyle konuştu:



"Davanın vehameti nedeniyle bir süre sonra da bu duruşmanın zabıtları dahil her şey, konuşmalar, ifadeler bir tarihi vesikaya dönüşecek. Ağır bir itham altındasınız. Bu dava elbette bir yargılamadır. Neticesinde mahkumiyet kararı çıkarsa -ki biz çıkacağına mevcut delil durumuyla inanıyoruz- diğer sanıklar belki unutulacak ama siz hafızalarda kalacaksınız. Çünkü TBMM, devletimizin, milletimizin bekasını, iradesini temsil eden yerdir. Oraya bomba atılıyor ve bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Bu çok sıradan bir eylem değil. Siz bu eylemi yapmadığınızı söylüyorsunuz. Bir sanık psikolojisi olarak düşünülebilir ancak sizi tüm eylemleri yok sayan bir tarzda ifade vermeye sevk eden nedir? Bir korku mu, tehdit mi, sadakat mi, bağlılık mı?"



Sanık Balıkçı ise olayın aylarca basında haber konusu olduğunu ifade ederek, "Bundan en büyük acıyı ben çektim. Katılıyorum. Belki 100 yıl ismim unutulmayacak ama ben olanı söylüyorum. Bu mahkeme sonucu belirleyecek, kanaatini, delilleri ortaya koyacak. Oraya o bombanın kimin tarafından atıldığını belirleyecek. Ben de o günü bekliyorum. Beni mahkum ederse bu mahkemenin kararı olacak." görüşlerini savundu.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Balıkçı'ya, darbeyi FETÖ'nün yaptığına, Akıncı'nın baş FETÖ'cüsünün sanıklardan Ahmet Özçetin olduğuna yönelik önceki ifadelerini hatırlatarak, "Örgütün önceki ifadelerinden rahatsızlık duyması normaldir. Sana, ailene yönelik tehdit, vesaire geldi mi?" diye sordu. Sanık Balıkçı, "Mahkeme huzurunda söylediklerim doğrudur. Kesinlikle tehdit edilmiyorum. Kimsenin peşinden koşmuyorum. FETÖ'cü olma gibi bir sabıkayı reddediyorum" dedi.



Sanıklardan Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi eski Komutanı Recep Ünal, sanık Balıkçı'ya, "Havadayken, kaldırılmış uçuşların usulsüz, talimatsız, hukuksuz olduğu yönünde talimatlar vardı, duymadınız mı?" sorusu üzerine Balıkçı, bu talimatları duymadığını iddia etti.



Balıkçı'nın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından avukatı da savunma yaptı.



Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.