Oculus Quest 2 için yayınlanacak 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanı paylaşıldı!
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Oculus Quest 2 için yayınlanacak 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanı paylaşıldı!

Oculus Quest 2 için yayınlanacak 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanı paylaşıldı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

En güzel sanal gerçeklik oyunları! Facebook, Oculus Gaming Showcase etkinliği kapsamında Oculus Quest 2 için yayınlanacak 12 sanat gerçeklik oyununu ve fragmanlarını paylaştı. Resident Evil 4, Star Wars, The Walking Dead ve daha fazlası!

Facebook, bilinene göre her ne kadar popüler bir sosyal medya platformu olsa da şirket, 2014 yılında Oculus markası ile sanal gerçeklik (VR) sektörüne giriş yapmıştı. Yaklaşık 7 yıl önce yapılan bu yatırımın meyvelerini vermeye başladı ve Facebook şu an sanal gerçeklik sektörünün en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Dün Oculus Gaming Showcase etkinliğinde 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanları tanıtıldı.

Facebook, Oculus Quest 2 VR seti son zamanlarda sessizliğini koruyan sanal gerçeklik sektörünü bir miktarda olsa canladırmayı başarmıştı. Oculus'un Şubat ayındaki açıklamalarına göre 60 adet oyun 1 milyon dolar, 3 adet oyun ise 10 milyon dolar satış barajını aşmayı başarmıştı.

ÖNE ÇIKAN 12 SANAL GERÇEKLİK OYUNU!

Dün akşam gerçekleşirilen Oculus Gaming Showcase etkinliğinde gösterilen 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanları;

  • Resident Evil 4 fragmanı için buraya tıklayınız.
  • Pistol Whip: Smoke & Thunder + The Concierge fragmanı için buraya tıklayınız.
  • After the Fall fragmanı için buraya tıklayınız.
  • Warhammer 40,000: Battle Sister fragmanı için buraya tıklayınız.
  • Lone Echo II fragmanı için buraya tıklayınız.
  • Star Wars Pinball VR fragmanı için buraya tıklayınız.
  • I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar fragmanı için buraya tıklayınız.
  • Carve Snowboarding fragmanı için buraya tıklayınız.
  • Wraith –The Oblivion: Afterlife fragmanı için buraya tıklayınız.
  • The Climb 2 Freestyle Expansion Pack fragmanı için buraya tıklayınız.
  • The Walking Dead: Saints & Sinners: Aftershocks fragmanı için buraya tıklayınız.
  • Star Wars: Tales From the Galaxy's Edge Part II'nin fragmanı ise henüz paylaşılmadı.
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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