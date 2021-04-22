Oculus Quest 2 için yayınlanacak 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanı paylaşıldı!

En güzel sanal gerçeklik oyunları! Facebook, Oculus Gaming Showcase etkinliği kapsamında Oculus Quest 2 için yayınlanacak 12 sanat gerçeklik oyununu ve fragmanlarını paylaştı. Resident Evil 4, Star Wars, The Walking Dead ve daha fazlası!

Facebook, bilinene göre her ne kadar popüler bir sosyal medya platformu olsa da şirket, 2014 yılında Oculus markası ile sanal gerçeklik (VR) sektörüne giriş yapmıştı. Yaklaşık 7 yıl önce yapılan bu yatırımın meyvelerini vermeye başladı ve Facebook şu an sanal gerçeklik sektörünün en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Dün Oculus Gaming Showcase etkinliğinde 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanları tanıtıldı.

Facebook, Oculus Quest 2 VR seti son zamanlarda sessizliğini koruyan sanal gerçeklik sektörünü bir miktarda olsa canladırmayı başarmıştı. Oculus'un Şubat ayındaki açıklamalarına göre 60 adet oyun 1 milyon dolar, 3 adet oyun ise 10 milyon dolar satış barajını aşmayı başarmıştı.

ÖNE ÇIKAN 12 SANAL GERÇEKLİK OYUNU!

Dün akşam gerçekleşirilen Oculus Gaming Showcase etkinliğinde gösterilen 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanları;