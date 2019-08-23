Ocean Viking krizi çözüldü: Akdeniz'de mahsur kalan 356 mülteciye 6 ülke kapı açtı

23.08.2019 20:15

Sığınacak liman bulamadığı için 356 göçmenle iki haftadır Akdeniz'de bekleyen Ocean Viking gemisi için çözüm bulundu.



Sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen gemideki göçmenler, Fransa, Almanya, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İrlanda arasında dağıtılacak. Euronews.com'da Görüntüle