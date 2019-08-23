Ocean Viking krizi çözüldü: Akdeniz'de mahsur kalan 356 mülteciye 6 ülke kapı açtı

Ocean Viking krizi çözüldü: Akdeniz'de mahsur kalan 356 mülteciye 6 ülke kapı açtı

Akdeniz'de ülkeler kabul etmediği için iki haftadır denizde bekleyen 356 göçmeni taşıyan Ocean Viking gemisiyle ilgili nihai karara varıldı. Göçmenler Fransa, Almanya, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İrlanda arasında dağıtılacak.

23.08.2019 20:15
Ocean Viking krizi çözüldü: Akdeniz'de mahsur kalan 356 mülteciye 6 ülke kapı açtı

Sığınacak liman bulamadığı için 356 göçmenle iki haftadır Akdeniz'de bekleyen Ocean Viking gemisi için çözüm bulundu.


Sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen gemideki göçmenler, Fransa, Almanya, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İrlanda arasında dağıtılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et