Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)
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Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)

10.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:05
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)

ALANYA'DA KISITLAMADA PLAJLAR TURİSTLERE KALDIAlanya'da ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 dereceyi gösterdiği güzel havayı fırsat bilen turistler dünyaca ünlü sahillere akın etti.

ALANYA'DA KISITLAMADA PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

Alanya'da ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 dereceyi gösterdiği güzel havayı fırsat bilen turistler dünyaca ünlü sahillere akın etti. Hafa sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın ve denizin keyfini çıkardı.

'TÜRKİYE'DE OLMAK GÜZEL'ABD California'dan Türkiye'ye tatile gelen Priti Ziinski (58), Antalya'yı ve Alanya'yı gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi. Ziinski, "Türkiye çok güzel bir ülke. Ben çok geziyorum. Önce Antalya'da kaldım şimdi Alanya'dayım. Herkes gibi ben de Covid-19'u sevmiyorum. Kısıtlamalardan dolayı turistler yalnız kalıyor. Kafeler, restoranlar her yer kapalı. Burada olmak güzel. 6 hafta önce Japonya'daydım. Orada alınan önlemler de çok sıkı. Türkiye'de olduğum için mutluyum" dedi. Türkiye'de alınan koronavirüs tedbirleri hakkında da konuşan Ziinski, sıkı tedbirlerin alınmasının normal olduğunu söylerken, "İnsanları kontrol altında tutmak için tedbirlerin alınması normal" diye konuştu.'KENDİMİZİ BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'Almanya Hamburg'dan tatile gelen Mahir Arslan(28), Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini anlatırken, şunları söyledi: "Çok güzel olduğu ve havalar sıcak olduğu için buraya tatil yapmaya geldik. Buradaki tedbirler güzel. Kendimizi güvende hissediyoruz. Onun için buradayız."Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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