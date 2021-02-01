Ocak ayında en çok haber olan ünlü isimler! Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirve için yarıştı

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, ocak ayında en çok habere konu olan ünlü isimleri açıkladı. Zirvede ise özel hayatı ve işlerindeki başarısıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı geldi. Ünlü televizyoncuyu ise Müge Anlı takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda; 9 bin 539 habere konu olarak ocak ayında yeni platformu Exxen'i izleyicisiyle buluşturan Acun Ilıcalı geldi. Listenin 2. sırasında canlı yayında kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatmaya çalışan Müge Anlı 3 bin 983 haberler yer aldı.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYAN NESLİHAN GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

İlk bölümden bu yana yer aldığı Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül, 2 bin 954 haberle listenin 3. sırasına yerleşti. Listenin 4. sırasında 2 bin 302 haberle Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir geldi.

DEMET LİSTENİN 5. SIRASINA YERLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yurt dışında çekilen bir kalabalık metro görüntüsünü Türkiye'de çekilmiş gibi paylaşım yapan Demet Akalın da 2 bin 141 habere konu olarak listenin 5. sırasında yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLER BİRBİRİNİ TAKİP ETTİ

Habermetre'nin verilerine göre; Oğuzhan Koç bin 889 haberle 6. sırada, Şeyma Subaşı bin 673 haberle 7. sırada, Ezgi Mola bin 273 haberle 8. sırada, Ceyda Düvenci 881 haberle 9. sırada, ikinci kez anne olan Meryem Uzerli ise 615 habere konu olarak listenin 10. sırasında yer buldu.