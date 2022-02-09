Obsesif kompulsif bozukluğu mantık dışı olduğu bilindiği halde, yinede elinde olmadan yapıldığı ve kontrol altına alınamayan düşünceler, takıntılar bu rahatsızlığın ilk belirtileridir. Günümüzde birçok insanın başına gelen bu rahatsızlık bir uzmandan yardım alınarak tedavisi mümkündür. Bu psikiyatrik bozukluk kısa süre içinde farkına varılırsa eğer tedavisine o kadar erken netice verir. Obsesif kompulsif bozukluk nedir? OKB nasıl geçer? Obsesif kompulsif bozukluk nasıl tedavi edilir? Detaylar haberimizdedir…

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların sürekli tekrar eden takıntılı düşünceye sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden dolayı genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunması ile oluşan bir durum haline geliyor. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip hastalar, kontrol edemedikleri düşünceleri, korkuları veya cisimlere saplantı halinde yaşamaktadırlar. Bu sebeple, hem kendileri hem de çevresindekiler için son derece rahatsız edici olabilmektedir. Bu düşüncelerin ürettiği kaygı, gerginlik, kendini tekrarlayan davranışları, ritüeller veya rutinlerin zorunlu hale gelmesine neden olur.

Obsesif kompulsif bozukluğu mantık dışı olduğu bilindiği halde, yinede elinde olmadan yapıldığı ve kontrol altına alınamayan düşünceler, takıntılar bu rahatsızlığın ilk belirtileridir. Günümüzde birçok insanın başına gelen bu rahatsızlık bir uzmandan yardım alınarak tedavisi mümkündür. Bu psikiyatrik bozukluk kısa süre içinde farkına varılırsa eğer tedavisine o kadar erken netice verir. Obsesif kompulsif bozukluk, hastaları tüm bu zorunlulukları, takıntılı düşünceleri önlemek veya ortadan kaldırmayı sağlamak amacıyla tüm bunları bir rutin haline getiriyor. Obsesif kompulsif bozukluk hastaları, takıntılarını görmezden gelmeye ya da durdurmaya çalışsa da bu durumu engelleyemeyeceği gibi endişelerini de artırıyor. Kişi, stresini hafifletmek için zorlayıcı eylemlerde bulunmaya başladıkça kendin zorluyor. Takıntılı düşünceler veya dürtülerden kurtulmaya çalışsalar da bu durum bazen daha kötü sonuçlara sebep olabiliyor.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK BELİRTİLERİ

Kirlenme korkusu,

Düzenli ve simetrik olma,

Kendisini veya sevdiklerinin zarar görmesine ait düşüncelere kapılma,

Başkalarının dokunduğu nesnelere dokunamamak,

Nesneler düzenli olmadığında strese girme,

El sıkışmaktan rahatsızlık duyma,

Sürekli el yıkama,

Aşırı temizlik takıntısı,

Mikroplardan korkma,

Sürekli duş alma isteği,

Sürekli bir şeyleri kontrol etme ihtiyacı duyma,

Bir şeyleri sayma,

Kilitlendiklerinden emin olmak için kapıları tekrar tekrar kontrol etme,

Kapalı olduğundan emin olmak için ocağı tekrar tekrar kontrol etme,

Belirli kalıplarda sayma,

Bir duayı, kelimeyi veya ifadeyi içten içe tekrarlamak,

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Obsesif kompulsif bozukluk, günlük hayatı etkileyen, takıntılı düşünceler ve hatta günlük yaşamsal aktiviteleri etkileyecek ruhsal bir rahatsızlıktır. Obsesif kompulsif bozukluk kısaca OKB, nasıl geçer ve nasıl tedavi edilir birçok hasta tarafından araştırılıyor. Obsesif kompulsif bozukluğu mantık dışı olduğu bilindiği halde, yinede elinde olmadan yapıldığı ve kontrol altına alınamayan düşünceler, takıntılar bu rahatsızlığın ilk belirtileridir. OKB rahatsızlığına sahip olan birey, genellikle saplantı ve kişinin kendisini zorlaması içerir. OKB hastalarında takıntıların ve zorlamaların aşırı olduğu fark ediliyor. OKB hastalarının bir uzman tarafından yardım alarak tedavisi mümkün olabiliyor.

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