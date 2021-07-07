Obama'dan eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e veda mektubu

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görevi bugün halefi Isaac Herzog'a devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e gönderdiği veda mektubu yayınlandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görevi bugün halefi Isaac Herzog'a devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e gönderdiği veda mektubu yayınlandı.

İsrail'de Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog yemin ederek göreve başlarken, eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin 2014 yılından bu yana oturduğu koltuğa veda etti. Eski ABD Başkanı Barack Obama, yemin töreninin ardından görev süresinin bitiminden önce Rivlin'e gönderdiği veda mektubunu yayınladı. Obama'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mektubunda, Rivlin'in tavsiyelerine ve ortaklığına her zaman güvenebileceği ifadeleri yer aldı. Obama mektupta ayrıca, Rivlin'in liderliğinin örnek teşkil ettiğini söyleyerek, "Güvenlik ortaklığı ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik ortak çabalarımızdan gurur duyuyorum" dedi.

Rivlin'den veda: "Baba ve büyükbaba olmaya geri dönüyorum"

Haziran'da Knesset'te yapılan gizli oylama sonucunda İsrailli politikacı, avukat ve İsrail Yahudi Ajansı Başkanı Isaac Herzog, 120 üyeli İsrail parlamentosunda 87 oy alarak İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı. Bugünkü yemin töreni ile birlikte Herzog görevi, 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan Rivlin'den devraldı.

Yemin töreninde konuşan Rivlin, İsraillilere hizmet etme ayrıcalığına sahip olduğu için minnettarlığını dile getirmiş, "Baba ve büyükbaba olmaya geri dönüyorum" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı