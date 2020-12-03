Obama, Bush ve Clinton canlı yayında aşı olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Obama, Bush ve Clinton canlı yayında aşı olacak

03.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:56
Obama, Bush ve Clinton canlı yayında aşı olacak

ABD Eski Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, FDA'dan onay alan aşıyı canlı yayında yaptıracaklarını söyledi.

ABD Eski Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, FDA'dan onay alan aşıyı canlı yayında yaptıracaklarını söyledi.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de aşı çalışmaları devam ederken, ABD'nin eski başkanlarından şaşırtan bir açıklama geldi. Eski Başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, ABD halkını teşvik etmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) tarafından onaylanmasının ardından canlı yayında korona virüs aşısı olacaklarını açıkladı.

Obama SiriusXM radyo kanalında Joe Madison'a yaptığı açıklamada aşıya değindi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ile daha önce görüştüğünü ifade etti. Fauci'ye güvendiğini söyleyen Obama, "Fauci gibi insanlar, benim kim olduğunu ve ne için çabaladığımı biliyor. Eğer, Fauci aşının güvenli olduğunu söylerse, bunu kesinlikle yapacağım. Canlı yayında yaptırabilirim ya da kayda aldırabilirim" açıklamasını yaptı. Bush'un Özel Kalem Müdürü Freddy Ford, konuya ilişkin açıklamada, Bush'un Dr. Anthony Fauci ile görüştüğünü ve doğru zamanda, halkı cesaretlendirmek için aşı olmak istediğini söylediğini aktardı. Ford, "Birincisi, aşıların güvenli olduğunun kabul görülmesi ve öncelikli topluluklara uygulanması gerekiyor. Ardından, Başkan Bush kendisi için sıraya girecek ve kamera önünde memnuniyetle aşı yaptıracak" ifadelerini kullandı.

Clinton'ın Basın Sözcüsü Angel Urena ise, "Eski Başkan Clinton, kesinlikle aşı yaptıracaktır. Tüm ABD'lilere teşvik edecekse halka açık bir ortamda yapacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bir vatandaşın geçim sıkıntısını anlatan Meral Akşener, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı
Bir vatandaşın geçim sıkıntısını anlatan Meral Akşener, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı
İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak
İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak
Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Mbaye Diagne Gökhan Gönül Ali Palabıyık Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Obama, Bush ve Clinton canlı yayında aşı olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 12:56:46. #1.15#
title