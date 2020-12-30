O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Özge Özder kimdir? Özge Özder kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Özge Özder. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Özge Özder kimdir? Özge Özder kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUĞU ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli:Ankara

Meslek: Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu

Özder, 1978 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuyan Özder, daha o yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır. Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır. Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde 2 yıl Perihan Karekterini canlandırmıştır. Şimdilerde ise Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım'ı canlandırmaktadır ayrıca Jet Sosyete dizisinde Sema karakteriyle 43. Bölümde Konuk Oyuncu olmuştur.

Rol aldığı oyunlar

On İkinci Gece : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2015

• Kes ve Kaç : Peter Horsler - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2014

• Müziksiz Evin Konukları : Neil Simon - Tiyatrokare - 2013

• Matmazel Julie'den Esinti : August Strindberg - Talimhane Tiyatrosu - 2012

• Oyun : Samuel Beckett - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

• Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

• Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

• Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

• Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

• Ceza Kanunu : İ.Ahmet Nuri Sekizinci - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

• Düş Oyuncakları : Shakespeare Kolaj - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

• Baba (Oyun) : August Strindberg - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

• Klaksonlar Borazanlar Bırtlar : Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

• Barış Ormanında Yarış : Fikret Terzi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003

• Bahar Noktası : William Shakespeare - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003

• İki Kişilik Hırgür : Eugène Ionesco - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

• Cephede Piknik Yok : Fernando Arrabal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

• Masal (Oyun)

Filmografi

• Sadakatsiz (2020-)- Derya Samanli

• Jet Sosyete (2019) - Sema (43. bölüm)

• Mucize Doktor - 2019-2020 Kıvılcım Boysal

• Umuda Kelepçe Vurulmaz - 2016-2017 Perihan

• Kehribar - 2016 Adele Yarımcalı

• Ulan İstanbul - 2014 Sevilay Karam

• Umutsuz Ev Kadınları - 2011-2014 Emel

• Ömre Bedel - 2009-2010 Aylin

• Dudaktan Kalbe - 2007-2009 Prenses Cavidan Meriçoğlu Gün

• Başka Semtin Çocukları - 2008 Gül

• Sıfır Dediğimde - 2007 Genç Müberra

• Sınav - 2006 Candan Hoca

• İyi ki Varsın - 2006 Aslı

• Umut Adası

• Emret Komutanım - 2005 Sultan Hemşire

• Uy Başuma Gelenler - 2004

• Haziran Gecesi - 2004 Lale

• İyi Aile Robotu - 2002 Çağla

• Aşkın Mucizeleri - 2004

• Estağfurullah Yokuşu - 2003 Didem

• Hayat A.Ş. - 2003

• Çifte Bela - 2001

• Yeditepe İstanbul - 2001 Konuk Oyuncu

• Dadı - 2000

• Sonbahar Kadınları - 1998

• Ferhunde Hanımlar