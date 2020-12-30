O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli? Sinan Güleryüz'ün eşi kimdir?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Sinan Güleryüz de konuk oldu. Peki, Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz hayatı ve biyografisi!

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Sinan Güleryüz. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE KONUĞU SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Şubat 1986

Kaç yaşında: 34 yaşında

Sinan Güleryüz, müzisyen, manken ve eski sporcudur.

KARİYERİ

1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz;] Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.

SİNAN GÜLERYÜZ ŞARKILARI

• Senle Ben (2018)

• Deli Yar (2018)

• Biz Bize (2019)

• Yalı Çapkını (2019)

• Gidersen Eğer (2020)

• Aşk Sensiz de Gülüyor (2020)

• Meleklerin Sözü Var

• Sorma Neden

• Kara Çiçeğim

• Sadem

• Yani

• Vay

SİNAN GÜLERYÜZ'ÜN EŞİ KİMDİR?

Özge Özger 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlendi. Sinan Güleryüz 34 yaşında ve Selanik Göçmeni. O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Sinan Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.