O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 saat kaçta? O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

TV8'in en çok izlenen yılbaşı programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 yılı için de muhteşem konuklarıyla ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı'nın Exxen heyecanı sürerken TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 saat kaçta? soruları araştırılıyordu. Yılbaşına günler kala O Ses Türkiye Yılbaşı sürprizi geldi. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

Yıllardır Türk televizyonlarının en sevilen Yılbaşı Özel programı olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu sene son dakika tanıtımı yaparak programın yapılacağını duyurdu! Sevilen jürileri ve birbirinden ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatacak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları açıklandı. PekiO Ses Türkiye Yılbaşı 2021 saat kaçta?2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

O SES TÜRKİYE SAAT KAÇTA?

O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel Programı, 31 Aralık 2020 tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak! O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 hangi kanalda sorularının cevabı, yarışmanın kendi kanalı olan TV8!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Yayınlandığı ilk günden beri her yılbaşı programına birbirinden ünlü ve sevilen konukları konuk eden O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu sene de ekranların en sevilen yüzlerini ve Exxen dizileri, programları oyuncularını sahneye davet edecek. İşte O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konukları:

Kerem Bursin

Hande Erçel

Ezgi Mola

Cemal Can Canseven

Aleyna Tilki

Mert Fırat

Serhat Kılıç

Enis Arıkan

Hasan Can Kaya

Demet Özdemir

İbrahim Çelikkol

Özge Özder

Sinan Güleryüz

Miray Daner

Ayça Ayşin Turan

Nazlı Çelik

Burcu Özberk

Saadet Özsırkıntı

Mustafa Mert Koç

Hakan Çalhanoğlu

O SES TÜRKİYE

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonu. 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başlandı. 2012-2013 sezonunda Star TV'de yayımlandı. 2013-2014 sezonundan itibaren Acun Ilıcalı'ya ait tv8 kanalında, Acun Medya yapımcılığında ve Acun Ilıcalı sunuculuğunda yayımlanmaktadır.

Yarışmanın kuralları