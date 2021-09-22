O Ses Türkiye jürisinde kimler var? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? - Haberler
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O Ses Türkiye jürisinde kimler var? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

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O Ses Türkiye jürisinde kimler var? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

Yeni sezonu merakla beklenen yarışma programı O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı ve jürisinde kimlerin olacağı merak konusu oldu. O Ses Türkiye'nin çekimlerinden fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı yeni sezonla ilgili ilk ipucunu da vermiş oldu. Peki, O Ses Türkiye'de yeni sezonda kimler var? O Ses Türkiye jürisinde kimler var? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken yeni jüri kadrosu da Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla ortaya çıkmış oldu. Peki, O Ses Türkiye'de yeni sezonda kimler var? O Ses Türkiye jürisinde kimler var? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

O Ses TürkiyeÇekimlerden fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, yeni jüri kadrosu da ilan etmiş oldu. Bu yıl O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç olacak.

YENİ JÜRİLERDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'te jüri üyeliği yapmasının ardından O Ses Türkiye'nin kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sette paylaşım yapan Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaştı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

O Ses Türkiye jürisinde kimler var? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

"OĞUZHAN KOÇ'U O SES TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRIYORUM"

Önceki gün kendi kanalında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz. O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" ifadelerini kullanmıştı.

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