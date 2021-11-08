O Ses Türkiye bitiyor mu, final mi yapacak? O Ses Türkiye yayından mı kaldırılıyor? TV8 yayın akışında duruyor mu?

O Ses Türkiye bitiyor mu? O Ses Türkiye neden bitiyor? O Ses Türkiye final mi olacak neden final yapacak? O Ses Türkiye son dakika gelişmeleri nelerdir? O Ses Türkiye resmi açıklama geldi mi? O Ses Türkiye yayından kaldırılıyor mu?

O SES TÜRKİYE BİTECEK Mİ, FİNAL Mİ OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yarışmasıyla ilgili sevenlerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Cumartesi akşamları yayınlanan yarışma reytinglerde 17. sıraya kadar geriledi.

Bu sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyaya bomba gibi düşen final iddiasına Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

HADİSE'NİN HAYRANLARI HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon jüri koltuğunda oturmayan Hadise'nin sevenleri ise, sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Hadise'nin sevenleri, "Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" yorumlarında bulundu.

ACUN ILICALI HADİSE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıklamıştı. Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" demişti.

TV8 YAYIN AKIŞINDA DURUYOR MU?

O Ses Türkiye TV8 yayın akışında durmaktadır. Programın yeni bölümü 13 Kasım Cumartesi ekranlara gelecek.

13 Kasım Cumartesi TV8 Yayın Akışı:

18:15 - Recep İvedik 6

20:00 - O Ses Türkiye

00:15 - Kırmızı Oda

Buna göre O Ses Türkiye'nin final yapması beklenmiyor. Program yayın akışında yer almaktadır. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama da gelmedi.

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