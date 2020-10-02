O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye başvuru yerleri

O Ses Türkiye başvuruları başladı mı sorusu araştırılıyor. Sesine güvenenlein O Ses Türkiye yarışmasına katılmak için TV8'in resmi sayfasından başvuru yapmaları gerekiyor. Birbirinden başarılı isimden oluşna jüri karşısına çıkacak yarışmacı adayları, O Ses Türkiye başvuru formunu sorguluyor.

O Ses Türkiye yarışması başvuru ekranı açıldı. TV8'in sevilen eğlence ve yarışma programı O Ses Türyiye 2020 için geri sayım başladı. İzleyene müzik şöleni yaşatan yarışma, jüri üyeleri arasındaki yeni isimlerle de yeni yayın dönemine hazırlanıyor. O Ses Türkiye izle...

O SES TÜRKİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2020 yılında da seyirciyi ekrana kitlemeye hazırlanıyor. Yeni sezonda yarışmada yer almak isteyen adaylar, http://www.tv8basvuru.com/basvuru/o-ses-turkiye/2 adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak programda yer alma şansı yakalayabilir. Başvuru formunda yer alan detaylar:

Adınız (*)

Soyadınız (*)

Doğum Tarihiniz (*)

Yaşadığınız Ülke (*)

Yaşadığım Şehir (*)

E-posta Adresiniz (*)

Facebook Hesabınız

Twitter Hesabınız

Cinsiyetiniz (*)

Ev Telefonunuz (*)

İş Telefonunuz

Cep Telefonunuz (*)

Medeni Durumunuz

Çocuğunuz Var Mı?

Varsa Kaç Çocuğunuz Var?

Eğitim Durumunuz

En Son Bitirdiğiniz Okul Adı Ve Bölümü

Daha Önce Herhangi Bir Tv Programına Başvurdunuz Mu Ya Da Katıldınız Mı? (*)

Bir Üstteki Soruya Cevabınız EVET İse Hangi Program?

Müzikle Kaç Yıldır Uğraşıyorsunuz (*)

Daha Önce Topluluk Karşısında Sahne Aldınız Mı? (*)

Sahne Aldıysanız Nerede Ve Ne Zaman?

Müzik Eğitimi Aldınız Mı? (*)

Müzik Eğitimi Aldıysanız Nerede, Ne Zaman Aldınız?

Müzikle Profesyonel Olarak İlgileniyor Musunuz? (*)

Bir Üstteki Soruya Cevabınız EVET İse Detayları Açıklayınız

Daha Önce Hiç Albüm/Single Çıkarttınız Mı? (*)

Daha Önce Hiç Müzik Sektöründe Ünlü Biri İle Çalıştınız Mı? (*)

Çalıştıysanız Kiminle Ve Ne Zaman Çalıştınız?

Kendi Besteleriniz Var Mı? (*)

Söz Yazıyor Musunuz? (*)

Örnek Aldığınız Bir Sanatçı Var Mı? Varsa Kim? (*)

Daha Önce O Ses Türkiye Programına Katıldınız mı? (*)

Evet İse Hangi Aşamada Elendiniz ve Kimin Takımın daydınız?

O Ses Türkiye'ye Niçin Katılmak İstiyorsunuz? (*)

Hangi Müzik Dalı İle İlgileniyorsunuz? (*)

Herhangi Bir Enstruman Çalabiliyor Musunuz? (*)

Çalabiliyorsanız Hangi Enstrümanları Çalabiliyorsunuz?

Sizce Türkiye'nin Sesi Olabilir Misiniz? (*)

Neden Türkiye'nin Sesi Olabilirsiniz?

Hayatınızdaki En Önemli İnsan Kim? Neden? (*)

Müzik Hayatınızda Yaşadığınız En İlginç/Heyecan Verici Deneyim Nedir? (*)

Yaşadığınız En Önemli Olay Nedir? (*)

Müzik Dışındaki Hobileriniz Neler? (*)

Sizi En İyi Anlatan 4 Kelimeyi Yazın (*)

2020 O SES TÜRKİYE BAŞVURU EKRANI...

O SES TÜRKİYE BAŞVURU YERLERİ 2020

Kanalın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, covid-19 virüsü nedeniyle başvuruların ardından seçme aşaması online olarak gerçekleştiriliyor. Ancak O Ses Türkiye seçmelerine dair henüz bir açıklama bulunmuyor.