O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye başvuru yerleri
O Ses Türkiye başvuruları başladı mı sorusu araştırılıyor. Sesine güvenenlein O Ses Türkiye yarışmasına katılmak için TV8'in resmi sayfasından başvuru yapmaları gerekiyor. Birbirinden başarılı isimden oluşna jüri karşısına çıkacak yarışmacı adayları, O Ses Türkiye başvuru formunu sorguluyor.
O Ses Türkiye yarışması başvuru ekranı açıldı. TV8'in sevilen eğlence ve yarışma programı O Ses Türyiye 2020 için geri sayım başladı. İzleyene müzik şöleni yaşatan yarışma, jüri üyeleri arasındaki yeni isimlerle de yeni yayın dönemine hazırlanıyor. O Ses Türkiye izle...
O SES TÜRKİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2020 yılında da seyirciyi ekrana kitlemeye hazırlanıyor. Yeni sezonda yarışmada yer almak isteyen adaylar, http://www.tv8basvuru.com/basvuru/o-ses-turkiye/2 adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak programda yer alma şansı yakalayabilir. Başvuru formunda yer alan detaylar:
Adınız (*)
Soyadınız (*)
Doğum Tarihiniz (*)
Yaşadığınız Ülke (*)
Yaşadığım Şehir (*)
E-posta Adresiniz (*)
Facebook Hesabınız
Twitter Hesabınız
Cinsiyetiniz (*)
Ev Telefonunuz (*)
İş Telefonunuz
Cep Telefonunuz (*)
Medeni Durumunuz
Çocuğunuz Var Mı?
Varsa Kaç Çocuğunuz Var?
Eğitim Durumunuz
En Son Bitirdiğiniz Okul Adı Ve Bölümü
Daha Önce Herhangi Bir Tv Programına Başvurdunuz Mu Ya Da Katıldınız Mı? (*)
Bir Üstteki Soruya Cevabınız EVET İse Hangi Program?
Müzikle Kaç Yıldır Uğraşıyorsunuz (*)
Daha Önce Topluluk Karşısında Sahne Aldınız Mı? (*)
Sahne Aldıysanız Nerede Ve Ne Zaman?
Müzik Eğitimi Aldınız Mı? (*)
Müzik Eğitimi Aldıysanız Nerede, Ne Zaman Aldınız?
Müzikle Profesyonel Olarak İlgileniyor Musunuz? (*)
Bir Üstteki Soruya Cevabınız EVET İse Detayları Açıklayınız
Daha Önce Hiç Albüm/Single Çıkarttınız Mı? (*)
Daha Önce Hiç Müzik Sektöründe Ünlü Biri İle Çalıştınız Mı? (*)
Çalıştıysanız Kiminle Ve Ne Zaman Çalıştınız?
Kendi Besteleriniz Var Mı? (*)
Söz Yazıyor Musunuz? (*)
Örnek Aldığınız Bir Sanatçı Var Mı? Varsa Kim? (*)
Daha Önce O Ses Türkiye Programına Katıldınız mı? (*)
Evet İse Hangi Aşamada Elendiniz ve Kimin Takımın daydınız?
O Ses Türkiye'ye Niçin Katılmak İstiyorsunuz? (*)
Hangi Müzik Dalı İle İlgileniyorsunuz? (*)
Herhangi Bir Enstruman Çalabiliyor Musunuz? (*)
Çalabiliyorsanız Hangi Enstrümanları Çalabiliyorsunuz?
Sizce Türkiye'nin Sesi Olabilir Misiniz? (*)
Neden Türkiye'nin Sesi Olabilirsiniz?
Hayatınızdaki En Önemli İnsan Kim? Neden? (*)
Müzik Hayatınızda Yaşadığınız En İlginç/Heyecan Verici Deneyim Nedir? (*)
Yaşadığınız En Önemli Olay Nedir? (*)
Müzik Dışındaki Hobileriniz Neler? (*)
Sizi En İyi Anlatan 4 Kelimeyi Yazın (*)
2020 O SES TÜRKİYE BAŞVURU EKRANI...
O SES TÜRKİYE BAŞVURU YERLERİ 2020
Kanalın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, covid-19 virüsü nedeniyle başvuruların ardından seçme aşaması online olarak gerçekleştiriliyor. Ancak O Ses Türkiye seçmelerine dair henüz bir açıklama bulunmuyor.