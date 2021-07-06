O sanığın cezası belli oldu
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O sanığın cezası belli oldu

O sanığın cezası belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl 2 mesai arkadaşını silahla öldüren Mehmet Veysi Alp, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl 2 mesai arkadaşını silahla öldüren Mehmet Veysi Alp, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 3 Temmuz günü sabaha karşı Gölköy Mahallesi'ndeki bir su ürünleri işletmesinin lojmanında meydana geldi. İşletmede çalışan Mehmet Veysi Alp, kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle mesai arkadaşları 39 yaşındaki Hasan Yanik ve 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu tabanca ve pompalı tüfekle vurup kayıplara karıştı. Olayda Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde, Hasan Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Silahlı saldırının ardından kayıplara karışan ve ormanda kaldığı öğrenilen saldırgan, olaydan 3 gün sonra 6 Temmuz'da Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir börekçide yakalandı.

"3 kişiyi öldürmek için plan yapmış"

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli, ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek 3 kişiyi öldürmek için plan yaptığını fakat mermisi bittiği için S.B. adlı çalışanı öldüremediğini söyledi. Olayla ilgili dava Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Mehmet Veysi Alp cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ifadesinde haksız tahrike kapıldığını ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın çifte cinayeti planlayarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

"Planlayarak işlenmiş suç, haksız tahrike yer yok"

Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun avukatı Ergin Cinmen, yaptığı açıklamada, "Sanık mesai arkadaşlarının kendisine hakaret ve küfür ederek tahrik ettiğini, saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylüyor. Fakat bahsettiği hakaret ve küfür olaydan bir ay önce olmuş. Sanık, bu süreçte plan yapmış. Olaydan bir gün önce ormanlık alana yiyecek içecek koymuş. Saldırıdan sonra da ormana kaçmış zaten. Tasarlayarak işlenmiş cinayet. Saldırının planlı olmasından dolayı mahkeme heyeti haksız tahrik indirimine yer olmadığına kanaat getirerek 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi" diye konuştu. - MUĞLA

O sanığın cezası belli oldu
O sanığın cezası belli oldu
O sanığın cezası belli oldu
O sanığın cezası belli oldu
O sanığın cezası belli oldu
O sanığın cezası belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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