Nusret, New York'taki Yuvasına Aylık 90 Bin TL Ödüyor!

Tuzlama hareketiyle tüm dünyada konuşulan Nusret, Miami'den sonra New York'ta da restoran açmıştı. Ocak ayından beri New York'ta mekanının başında duran Nusret, iş yerinden 800 metre uzaklıkta bulunan lüks bir otelden suit kiraladı.

1 AYA 90 BİN TL

Nusret'in 70 metrekare büyüklüğündeki 1+1 suit otel dairesi Central Park manzaralı. Geceliği 3 bin TL olan rezidans tarzındaki yuvasını bir aylığına kiraladı. Nusret, bir ay için 90 bin TL ödedi.

İşte Nusret'in kaldığı otel: