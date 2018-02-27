Nusret, New York'taki Yuvasına Aylık 90 Bin TL Ödüyor!
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Nusret, New York'taki Yuvasına Aylık 90 Bin TL Ödüyor!

Ete tuz atma hareketiyle fenomen olan Nusret, New York'a açtığı restoran nedeniyle sürekli Amerika'ya gidip geliyor. Nusret'in Amerika'daki yuvasının aylık kirası tam 90 bin TL.

Tuzlama hareketiyle tüm dünyada konuşulan Nusret, Miami'den sonra New York'ta da restoran açmıştı. Ocak ayından beri New York'ta mekanının başında duran Nusret, iş yerinden 800 metre uzaklıkta bulunan lüks bir otelden suit kiraladı.

1 AYA 90 BİN TL

Nusret'in 70 metrekare büyüklüğündeki 1+1 suit otel dairesi Central Park manzaralı. Geceliği 3 bin TL olan rezidans tarzındaki yuvasını bir aylığına kiraladı. Nusret, bir ay için 90 bin TL ödedi.

İşte Nusret'in kaldığı otel:

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YORUMLAR (31)

  • NUSRET:
    ulan yalan haber bu. geçen gün bi otele uğredım böyle yuvam olsun 90 bin tl borcum olsun dedim yanlış anlamış lama lar :)
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  • XC:
    LAN NUSRET OĞLİM PARAYI ÇÖPTE Mİ BULDUN GEL TÜRKİYEDE HARCA EŞEK HERİF ÇEK YATIN ÜZERİNDDE YAT CANIN ÇIKM
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  • SAMET MERİT:
    ne oldu kolundan tuz dökünce çokmu lezzetli oluyor. Allah akıl versin size ne diyim adamı meşur etmek için elinizden geleni yaptınız
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