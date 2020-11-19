Nusret kimdir, kaç yaşında? Nusret nereli, gerçek adı ne?

Nusret Gökçe (d. 1983), Türk kasap, şef ve lokantacı. Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başladı ve bir İnternet fenomeni hâline geldi. Kendine has tuz atma hareketiyle neredeyse tüm dünyada tanınan Nusr-Et Restoranlarının sahibi Nusret kimdir? Nusret Gökçe nereli ve boyu kaç? Salt Bae nedir?

Et restoran zincirinin sahibi, ikonik Nusret Gökçe gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Nusret Gökçe kimdir? Nusret kaç yaşında? Nusret Gökçe biyografisi ve hayatı hakkında tüm gelişmeler haberimizde…

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Nusret Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Türk kasap, şef ve lokantacı olan Gökçe, et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle ''Salt Bae'' adıyla anılarak bir fenomen halini aldı.

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir.

Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasp çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.

Cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile gittiği Arjantin'de kasapları ve restoranları gezen Nusret, sektör hakkında fikir edinmeyi başarmıştır.

Türkiye'ye döndüğünde aynı işyerinde çalışmaya devam eden Nusret, bu deneyimleri işine aktarmayı başarmıştır. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi ğişmiş et türlerini ilk kez kendisinin yaptığını iddia eden dünyaca ünlü restoran sahibi, bu kez yeni deneyimler için Amerika'ya gitmeyi kafasına koymuştur. Zor şartlar altında aldığı üç aylık Amerika vizesinin ardından New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalışmış ve yaptığı mönü New York Times'da yayınlanmıştır.

Türkiye'ye yeniden döndüğünde bu kez işsiz olan Nusret, kendi iş yerini açmak için çabalarına başlamıştır. Kendisine eski bir arkadaşı olan Mithat Erdem'i melek yatırımcı olarak seçen genç girişimci, arkadaşıyla beraber ilk restoranın temelini atmıştır. Arkadaşından aldığı parayı 5-6 ay içerisinde geri ödeyen Nusret, borcunu ödedikten sonra yoluna bir süre tek devam etmiştir.

2009 yılına kadar tek olarak devam ettiği işletmesine, 2012 yılı itibariyle Doğuş Grubu ortak olmuştur. Eskiden 1800 TL maaşla çalıştığını, şu an ise 400 çalışan istihdam ettiğini belirten Nusret, yaptığı etleri yemek için yurtdışından özel jetleriyle müşterilerinin geldiğini ve bunun kendisi için büyük bir mutluk olduğunu ifade ediyor.

Nusr-et'in Kurulması

Bu işi kendi yapmak istediği halde kendi yerini açacak kadar parası yoktu ve eski dostu olan Mithat Erdem ile birlikte ortak bir dükkan açarak ilk adımı atmıştır. İstenilenden de hızlı büyüyen Nusret çok kısa bir sürede iş için yatırdığı parayı çıkardıklarını söylemiştir. Dükkan zincirleri kuran Nusret yalnızca Türkiye'de değil dünyanın değişik yerlerinde kasap ve restoran dükkanı iş yapmaktadır. Nusret Gökçe için bir dönüm noktası olan 2007 yılında İstinye Park'ta kasap ve restoran işinde çalıştığı yıllardır. Nusret kasaplık işinde kendini geliştirmek için Amerika, Japonya gibi birçok dış ülkeye giderek bu mesleğin oralarda nasıl olduğuna kendi gözleri ile bakmıştır. Birçok Yabancı ülkelere giden Nusret bu işi kafasına koymuştur ve yabancı dili olmadığı halde oralara giderek bu işin pratikliğini sağlamıştır.

Son maaşı ve 9 bin lira gibi bir parayı bankadan kredi çekerek gittiği Arjantin'de 3 ay kalarak kasapları, restoranları ve çiftlikleri gezerek bilgi edinmiştir. Memleketimize döndüğünde maaşlı işine devam etmiştir. Edindiği iş deneyimlerini Türkiye'de uygulamaya kafasında kurgulayan Nusret neler yapacağını kafasında netleştirmiştir. O zamanlar çalıştığı restoran da edindiği birçok deneyimi uygulamaya başlamıştır. Nusret bununla yetinmeyip 2010 yılında Amerika'ya gitmiştir. Oraya giderek Amerika'nın en meşhur dört restoranında ücret almadan çalıştığını da söylemektedir. Yeniden Türkiye'ye geri döndüğünde maaşlı işinden de olmuştur lakin amacı zaten kendi dükkanını kurmaktır.Nusret Gökçe haberleri için tıklayın

NUSR-ET STEAKHOUSE ADINDA KENDİ MARKASINI OLUŞTURDU

Gökçe, iki yaşındayken ailesiyle Darıca'ya yerleşti. Altıncı sınıftayken öğrenimini yarıda bıraktı ve kasaplığa başladı. 2010'da Nusr-et Steakhouse adlı kendi markasını oluşturdu. 2007 yılında İstanbul İstinye Park'ta Günaydın Restoran'da kasap ve restoran işinde çalıştı. Kasaplıkta kendini geliştirebilmek adına Amerika, Japonya gibi birçok ülkeye gitti.

FERİT ŞAHENK ORTAK OLDU

Yurt dışında gördüklerini Türkiye'de uygulamanın yollarını arayan Nusret, 2010 yılında New York'a giderek bir restoranda çalıştı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Mithat Erdem ile birlikte ortak Nusr-Et adında dükkan açtı. Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk de ortaklardan biri oldu. Kısa bir sürede işin ustası olduğunu kanıtlayarak dünyanın değişik yerlerine kasap ve restoran açtı.